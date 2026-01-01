БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края На месте происшествия работают оперативные службы Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

23 мая утром на одно из промышленных предприятий в Пермском крае была совершена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По его информации, несколько беспилотников были уничтожены на подлёте силами Министерства обороны и мобильными огневыми группами.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Угроза безопасности жителей отсутствует.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — обратился к жителям глава Прикамья.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 8 часов 15 минут утра 23 мая в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Спустя некоторое время в разных районах Перми завыли сирены. Кроме того, в Прикамье был объявлен режим «Ковер». Из-за этого аэропорт Большое Савино временно прекратил приём и отправку воздушных судов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.