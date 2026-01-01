В Прикамье 23 мая ввели режим «Беспилотная опасность» Аэропорт Перми прекратил приём и отправку воздушных судов

фото: ЕДДС Перми

В 8 часов 15 минут утра 23 мая в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность», сообщили в минтербезе региона. Спустя некоторое время в разных районах Перми завыли сирены.

Кроме того, в Прикамье объявлен режим «Ковер». Из-за этого аэропорт Большое Савино временно прекратил приём и отправку воздушных судов.

Все экстренные службы получили уведомление и приведены в состояние боевой готовности, отметили в министерстве.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В случае необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

