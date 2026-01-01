В Прикамье 23 мая ввели режим «Беспилотная опасность»
Аэропорт Перми прекратил приём и отправку воздушных судов
В 8 часов 15 минут утра 23 мая в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность», сообщили в минтербезе региона. Спустя некоторое время в разных районах Перми завыли сирены.
Кроме того, в Прикамье объявлен режим «Ковер». Из-за этого аэропорт Большое Савино временно прекратил приём и отправку воздушных судов.
Все экстренные службы получили уведомление и приведены в состояние боевой готовности, отметили в министерстве.
Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В случае необходимости следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.