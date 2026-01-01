«ЗаБег РФ» в Перми возобновлён Поделиться Твитнуть

В Перми возобновлён «ЗаБег РФ», сообщили в минспорта региона. Ранее старт соревнований, намеченный на утро 23 мая, пришлось отложить из-за объявления в Прикамье режима «Беспилотная опасность». Спортсменов просили укрыться в торговом центре «IMALL Эспланада».

Позднее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий региона. По его информации, несколько беспилотников были уничтожены на подлёте силами Министерства обороны и мобильными огневыми группами. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Угроза безопасности жителей отсутствует.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.