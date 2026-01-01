В аэропорту Перми задержаны 12 рейсов Отставание от расписания достигает девяти часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, на 10:30 утра 23 мая на прилёт и вылет задержаны 12 рейсов. Частично это связано с угрозой атак БПЛА в регионе и объявлением в краевом центре режима «Ковёр».

Так, задержаны прилеты самолётов из Москвы, Хургады, Баку и Сочи.

Отложены вылеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Баку.

Задержки составляют от двух до девяти часов. В аэропорту просят пассажиров следить за актуальной информацией в режиме онлайн, изменения в расписании ещё возможны.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.