В Перми создана комиссия для координации археологических работ в «Архиерейском квартале» В её состав вошли эксперты, чиновники и представители Пермской епархии

Фото: сообщество "Архиерейский квартал: между прошлым и будущим" ВКонтакте

В Перми создана специальная комиссия, которая будет координировать археологические и научные исследования на территории «Архиерейского квартала». В состав комиссии вошли представители администрации губернатора, Пермской епархии, депутаты, а также ведущие учёные и эксперты региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Среди членов комиссии — директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН Александр Черных, руководитель Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков и директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Комиссия займётся организацией и контролем археологических изысканий рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, а также будет следить за благоустройством территории и восстановлением исторических зданий. Особое внимание уделят вопросам увековечения памяти священнослужителей и известных личностей, захороненных в этом месте. Кроме того, комиссия станет площадкой для взаимодействия с потомками этих людей.

«Архиерейский квартал» — это территория, включающая федеральные и региональные объекты культурного наследия, а также памятник археологии. Здесь находятся ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом и кладбище. В советское время на этом месте располагался Пермский зоопарк.

Как ранее писал "Новый компаньон", на месте бывшего зоопарка планируется создать современное общественное пространство. В него войдут несколько зон: памятно-мемориальная территория, яблоневый сад и новый Музей городских историй.

Напомним, в мае этого года во время раскопок у Спасо-Преображенского собора было обнаружено захоронение, которое, по предварительным данным, принадлежит Александру Германовичу Генкелю — одному из первых профессоров Пермского университета и основателю ботанического сада ПГНИУ.

