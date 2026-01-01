Археологи обнаружили могилу одного из основателей Пермского университета Продолжаются исследования в Архиерейском квартале

Фото: сообщество "Архиерейский квартал: между прошлым и будущим" ВКонтакте

В ходе археологических раскопок у Спасо-Преображенского собора в Перми было обнаружено захоронение, которое, предположительно, принадлежит Александру Германовичу Генкелю — одному из первых профессоров Пермского университета, основателю ботанического сада ПГНИУ. Об этом 16 мая рассказал в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Александр Генкель был похоронен в 1927 году. Как рассказал руководитель Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков, находка была неожиданной: могила находилась в первом ряду захоронений, где хоронили священнослужителей высокого ранга. Археологи работают здесь по просьбе Пермской епархии РПЦ с целью идентификации останков священномучеников времён Гражданской войны.

Могила была идентифицирована путём сопоставления с историческими фотографиям.

Комментируя находку, Дмитрий Махонин подчеркнул, что раскопки на территории Архиерейского квартала ведутся очень тщательно. Сейчас создаётся экспертная комиссия для определения дальнейших действий по мемориализации достойных людей, похороненных на Архиерейском кладбище.

Как уже сообщал «Новый компаньон», на месте квартала, где в советское время размещался Пермский зоопарк, будет создано общественное пространство из нескольких зон, в том числе памятно-мемориальное пространство, яблоневый сад и новый Музей городских историй.

