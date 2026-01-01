Алёна Морозова Диалог с пространством В Перми идёт подготовка ко второму сезону работ по преображению «Архиерейского квартала»

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья на месте старого зоопарка, у Спасо-Преображенского кафедрального собора, завершаются подготовительные работы по развитию территории «Архиерейский квартал». Здесь будут реализованы три концептуально связанных проекта: сохранение Спасо-Преображенского собора, создание Яблоневого сада и восстановление архиерейских домов.

Территория, подлежащая реновации, расположена в границах объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в числе которых памятник археологии, ансамбль «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом и архиерейское кладбище». Поэтому была создана рабочая группа, в которую вошли историки, археологи, представители инспекции по охране культурного наследия, Епархии, а также депутаты Законодательного собрания Пермского края.

Ранее в состав квартала входили четыре здания, но до наших дней сохранилось лишь одно — помещение террариума, обитатели которого скоро переедут в новый зоопарк. Это здание будет сохранено и отреставрировано в соответствии с правилами сохранения объектов культурного наследия. Об этом сообщил депутат регионального парламента, внештатный советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов. Будут восстановлены и другие утерянные здания.

«Также в планах — воссоздание конюшен с историческим обликом, которые ранее находились в аварийном состоянии и представляли потенциальную угрозу для жителей. Несмотря на то, что они не являются объектом культурного наследия, есть позиция воссоздать исторический облик здания. Отдельное внимание уделили забору. Даже невооружённым глазом видно, что 27-метровая часть забора, прилегающая к храму, является исторической, а вторая часть — уже советским пристроем. В связи с этим обсудили важность сохранения исторической части забора», — добавил Павел Черепанов.

Кроме того, на территории «Архиерейского квартала» появится Яблоневый сад — по факту это пространство будет на том самом месте, где оно было исторически. Здесь будет обустроена мемориальная часть: для увековечения памяти захороненных на Архиерейском кладбище известных пермяков планируется установить ротонду и часовню. Появится и светская зона для прогулок, созерцания и отдыха. Главная идея всего проекта по реновации территории на месте старого зоопарка — создать в городе особое пространство, где пермяки и гости города смогут отдать дань памяти землякам и отдохнуть.

В прошлом сезоне все работы проходили под руководством археологов, которые определили границы кладбища. Цель изысканий — чётко определить мемориальную и светскую части будущего пространства.

«Здесь находятся старинные захоронения, поэтому нельзя нарушать историческую ткань, которую город хранил столетиями, — подчёркивает главный архитектор Прикамья Елена Ермолина. — Особым открытием в ходе исследований стала идентификация «планировочного патриаршего креста» — заложенного исторической планировкой крестообразного расположения дорожек. В дальнейшем, под контролем археологов, предполагается сохранить и обозначить этот элемент в благоустроенной среде. Кроме того, работаем над проектом часовни. Помимо кладбища, исторически существовала и светская часть пространства. Именно из этих соображений локация была разделена на зону памяти и светскую зону, которая подразумевает место для прогулок, тихого созерцания реки и объектов культурного наследия. Мы бережно работаем с этим культурно-историческим пространством».

В этом году археологи снова приступят к работам и будут осуществлять археологическое наблюдение на всей территории кладбища.

В настоящее время работы ведутся выше нулевого уровня — без ухода под землю и раскопок, идёт демонтаж неисторических конструкций. Ход реализации проекта регулярно контролируют члены рабочей группы.

«Думаю, в будущем мы получим замечательное пространство, сочетающее в себе объекты культурного наследия и обновлённые строения, отражающие историю нашего любимого города», — резюмировал Павел Черепанов.

