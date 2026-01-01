Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Долгая музейная ночь, и не только она Афиша уикенда 15–17 мая

Проект посвящен связи, которая строится вокруг опыта разрыва: между прошлым и настоящим, между «своим» и «чужим», между человеком и культурными корнями. Выставка исследует возможность собирать себя заново с включением элементов прошлого. Центральный конфликт проекта — между желанием единения и невозможностью полного слияния. В экспозиции — инсталляции, живопись, видео и визуальный дневник.

Третья лекция курса «Христианское искусство: символы, сюжеты, смыслы» — возможно, одна из самых красивых. Мадонна-Богоматерь: почему один образ художники видят так по-разному? Разговор с Ксенией Зубакиной — хранителем коллекции пермской деревянной скульптуры — пойдёт о том, как Дева Мария с младенцем предстаёт в иконописи и западноевропейской живописи. Казалось бы, один сюжет, а подходы — совершенно разные: древнерусские мастера создавали строгую, величественную Богоматерь, следуя византийскому канону, итальянские художники выводили на первый план эмоции и даже повседневность.

Как всегда, музейная ночь ПГНИУ проходит накануне общероссийской Ночи музеев. Тема «Ночи музеев в университете» в этом году — «Хранители университетской памяти, истории и атмосферы места». В год 110-летия Пермского университета в кампусе пройдут: более 100 экскурсий в музеи университета и ботанический сад ПГНИУ, авторские экскурсии по кампусу, квест; будут работать уличные площадки, мастер-классы и исторические реконструкции, арт-площадка «Безбашенные» с творческим пространством «Тут» и театр «Техноанатомия», выставка талантов и коллекций сотрудников «Хранители и создатели»: среди её экспонатов — семейная коллекция старинных кружек и экзотических масок Юлии и Александра Васильевых, вышитые картины Ирины Аносовой, рушники Ирины Ракитянской, старинные часы и банкноты Владислава Свергунова и многое другое. Гости университета смогут посетить музеи с метеоритами и древнеегипетскими артефактами, Ботанический сад, авторские экскурсии по кампусу и лабораториям Краевой инженерной школы, квесты, пленэры, полевые лабораторные, китайские игры, благотворительный маркет, арт-площадки, мастер-классы, аудиоспектакль и специальные выставки. Завершится ночь концертом группы «Паприка» — коллектива из восьми музыкантов, играющих в стиле регги, ска и других «позитивных вибраций». Вокалист и гитарист группы — заведующий кафедрой фармакологии и фармации химического факультета ПГНИУ Пётр Мащенко.

На встречу прибудут 50 собак разных возрастов и размеров, питомцы приюта «Доброе сердце». Все собаки привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные документы. В программе: общение с кинологами и волонтерами, советы по уходу за собаками от профессионального грумера, благотворительный маркет с очень необычными товарами, палатка «Миска добра» для подарков приюту; интересные фотозоны, а также возможность прогуляться по обновлённому Балатовскому парку.

К 30-летию драмы Бернардо Бертолуччи с Лив Тайлер в главной роли знаменитый фильм будет показан на большом экране Синематеки в сопровождении лекции в рамках проекта «Понимаем кино». Кинокритик Ная Гусева соберет паззл феномена «Ускользающей красоты», расскажет, какое значение имеет фильм для истории кинематографа 1990-х и что стоит за личной историей юной героини. После лекции состоится показ с обсуждением фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

К всероссийской акции «Ночь музеев» в Пермском крае присоединится более 50 площадок. В программе «Ночи», которая пройдёт под девизом «Родное» и будет приурочена к Году единства народов России, — экскурсии с фонариками, ночные концерты, спектакли в необычных местах и десятки мастер-классов. В Доме Славянова можно своими руками попробовать разные виды сварки, в «Подпольной типографии» — создать коллаж с художницей, в Чердынском музее предстоит экскурсия с шаманом, в Кудымкаре — мультимедийная «Легенда о трёх мирах». Музей Пермского транспорта на Уральской, 108а, 16 мая в 15:00, 17:00 и 19:00 проведёт бесплатные экскурсии, посвящённые 100-летию автобусного движения в Перми и представит технику трёх городских перевозчиков: автобус «гармошка» ЛИАЗ-6213.67, электробус KAMAZ-6282 и автобус среднего класса Volgabus-4298.G4. Мождно будет посидеть за рулём автобуса и изучить особенности управления им. В Еврейском музее пермской синагоги пройдёт ночная экскурсия, начало — в 01:00 17 мая: историческое здание в атмосферной вечерней подсветке, краткий путеводитель по еврейскому календарю — от Рош-hа Шана до Шавуота, экскурсия «Еврейский дом: предметы, хранящие веру». В «Хохловке» ночные посетители увидят деревянную архитектуру в новой художественной подсветке и посетят выставку китайских лубочных картин из музея в Циндао. Впервые в «Ночи» участвуют новый Музей северного пчеловодства «Тенториум», мультстудия «Анимашка» и другие площадки, не обязательно музейные.

В лекционном зале — три специальных события. В 17:00 театровед и исследователь современного танца Анастасия Глухова расскажет о «Серенаде» Джорджа Баланчина: как учебный этюд превратился в один из самых известных балетов XX века; разу после, в 18:05, — видеопоказ «Серенады» в исполнении Пермского балета (запись 2018 года). В 19:00 — лекция искусствоведа и историка архитектуры Сергея Кавтарадзе «Чувствовать архитектуру». Речь пойдёт о том, как научиться не только анализировать, но и переживать архитектурную форму. В 21:00 — открытый разговор с директором Пермской галереи Юлией Тавризян в формате «Есть вопрос — есть ответ. В читальном зале с 17:00 — встречи с кураторами: Татьяна Сысоева расскажет о русском православном искусстве XV—XVII веков, Игорь Мартынов — о западноевропейской Клеопатре и том, когда миф начинает играть историю, Александра Пестова — о фарфоре и стекле XVI—XX веков, Нина Казаринова — о братьях Верещагиных и экспозиции отечественного искусства, Ксения Зубакина — о пермской деревянной скульптуре, её сюжетах и мастерах. В Образовательном центре — «Открытые мастерские» — программа для детей с 17:00: музейные педагоги проведут мастер-классы, посвящённые музейным профессиям. В 21:00 — печать открыток с изображением здания галереи вместе с художником Данилом Куликовым. Ночной концерт (18+) в зале пермской деревянной скульптуры будет состоять из двух частей: камерный оркестр под управлением Владимира Ткаченко исполнит «Серенаду для струнных» Чайковского, а хор под управлением Валерии Сафоновой выступит с программой из сочинений Петра Ильича Чайковского, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова и Валерия Гаврилина.

В этом году Ночь музеев в Доме Мешкова будет посвящена 175-летию Николая Васильевича Мешкова (30 мая [11 июня] 1851 — 19 июня 1933) — российского купца, мецената, общественного деятеля, почётного гражданина Перми. В программе: презентация проекта пермской художницы Елизаветы Стальных — платья «Кама-река» с сюжетами обвинской росписи; мастер-класс «Усадьба Мешкова» по созданию панно с художницей Елизаветой Стальных; «Гений места. Н.В.Мешков и его усадьба»: ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лидия Цвирко расскажет о Николае Мешкове и судьбе его дома; концерт в музыкальной гостиной: артисты Пермской оперы Владимир Тайсаев (бас), Олег Иванов (бас) и Елена Алексеева (фортепиано) — исполнят произведения из репертуара Ф. И. Шаляпина; в 21:00 — концерт в саду Дома Мешкова: в исполнении кавер-группы LUCKYS прозвучат популярные танцевальные композиции.

«Колыбельная для папоротников» — детский иммерсивный спектакль-«бродилка», интегрированный в ландшафт парка живых растений пермского периода, превращающий музейное пространство в сценическое и погружающий зрителей в волшебный мир флоры и фауны, существовавшей на планете миллионы лет назад. Событие устроено как двухэтапное погружение: в рамках мастер-класса дети вместе с художниками театра проектируют костюмы и декорации, опираясь на тематику парка; созданные объекты сразу включаются в сценографию спектакля, а юные участники становятся полноправными героями действия. Режиссёр спектакля Мария Рубина, художник Андрей Волосатых, исполнители — солисты Пермской оперы Анастасия Вятскина и Виктор Погудин, консультант — Александр Дядик, научный сотрудник Пермского краеведческого музея.

Музей станет пространством звуков Перми: от повседневных шумов до фрагментов городской акустической памяти. В программе: авторские экскурсии Владимира Береснева «Проще простого» и Марии Булычевой «Искусство через призму фотографа»; лекция искусствоведа Владимира Береснева «Что хотел (не)сказать художник?»; мастер-классы «Журавли. Оригами» с Татьяной Титовой-Кузнецовой, «Ментальная карта. Пермь» с Елизаветой Ли, «Моя Пермь: коллаж» с Лерией Козловой, «Читаем стихи так, чтобы всем было хорошо» с Марией Шиловой. В 21:00 — концерт группы «Международный атлас облаков», инструментального проекта на пересечении этнической музыки, импровизации и современной звуковой среды.

В 18:00 открывается кинолекторий, в программе которого — документальные фильмы «Коми-язьвинцы. Были или небыли» (12+) — о малом народе, для которого Пермский край является единственной родиной; «Мой Померанцев» (12+) — о судьбе актёра, снимавшегося у Сергея Эйзенштейна и Юрия Озерова и ограничившего карьеру алмаатинской сценой; а также видеопрограмма об истории и творческому пути Пермского отделения ВТО/СТД России. В детской творческой мастерской пройдёт мастер-класс по рисованию на темы театра и дружбы российских народов. В 18:30 — концерт камерного оркестра «Агидель» с программой музыки из классических кинолент и знаменитых мюзиклов. В 19:00 — открытие выставки «150 артистов. Союз театральных деятелей» (6+) — это портретная галерея знаменитых актёров, режиссёров, драматургов, сценографов, творивших в течение полутора веков. В это же время — костюмированная экскурсия по основной экспозиции «Романовы».

«Красная Жизель» (12 +) Бориса Эйфмана — один из самых знаменитых спектаклей в истории современного танца в России. Впервые он был поставлен в 1997 году и сразу же стал сенсацией, а чуть позже — легендой. Спустя почти 30 лет, в 2025 году, Эйфман вернулся к этой истории и заново её сочинил, значительно переработав хореографию; постановка снова стала сенсацией, теперь уже окончательно легендарной. Это рассказ о жизни Ольги Спесивцевой, выдающейся танцовщицы, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишённых. В версии Бориса Эйфмана балерина Спесивцева и её героиня — Жизель — совершенно сливаются; безумие Жизели — это и безумие Спесивцевой. Наверное, это единственный пример спектакля современной хореографии, который целиком цитирует большой фрагмент классического балета — сцену безумия из «Жизели» Адана в постановке Перро, Коралли и Петипа: артисты театра Эйфмана — универсалы, они отлично работают в пуантном танце.

