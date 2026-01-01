Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На месте бывшего зоопарка в Перми откроется Музей городских историй Директор Пермского краеведческого музея рассказала детали нового проекта в Архиерейском квартале

Фото: сообщество "Архиерейский квартал: между прошлым и будущим" ВКонтакте

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова на пресс-конференции по поводу Ночи музеев в Перми рассказала о проекте нового экспозиционно-выставочного пространства в Архиерейском квартале на месте бывшего зоопарка на ул. Монастырской.

Новый музей, который получил название «Музей городских историй», расположится в здании бывшей конюшни архиерейского подворья. Он будет делиться на две части: стационарную экспозицию и зал сменных выставок. В первой части речь пойдёт про историю Архиерейского квартала и в целом губернской Перми. Во второй части могут быть абсолютно разные выставки — не только исторические, но и художественные.

«Рамочная» концепция нового музея должна быть представлена в минкульт уже в мае. Как пояснила министр культуры Пермского края Алла Платонова, министерство сделает всё от него зависящее, чтобы новый музей открылся как можно скорее.

С открытием «Музея пермских историй» улица Монастырская окончательно превратится в «музейную милю», где в шаговой доступности расположатся несколько главных музеев Перми, в том числе Королёские номера, Дом Мешкова, новый музей «Пермский период» и Детский музейный центр и новое здание Пермской художественной галереи.

