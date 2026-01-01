На территории Архиерейского квартала в Перми создадут новое музейное пространство На улице Монастырской будет сформирована «музейная миля»

Фото: сообщество "Архиерейский квартал: между прошлым и будущим" ВКонтакте

На территории Архиерейского квартала в Перми планируют создать новое музейное пространство, которое в будущем станет важной локацией для формирования целой «музейной мили» на ул. Монастырской — от нового здания художественной галереи и Речного вокзала — до Соборной площади. Пространство затронет такие важные объекты, как Детский музейный центр, Исторический парк «Россия — моя история», краеведческий музей.

«Это место может быть таким ключевым, отправным. Если мы посмотрим на улицу Монастырскую, то здесь возникает, по сути такая своеобразная музейная улица или музейная миля. И она как раз будет начинаться с этого нового пространства», — отметила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Она добавила, что в новой локации планируется рассказывать об истории Архиерейского подворья, исторических сюжетах губернской, советской и современной Перми с опорой на музейные коллекции. В данный момент на этой территории ведутся работы по подготовке к дальнейшему благоустройству, ожидается, что в будущем это место станет новой точкой притяжения в городе.

От нового пространства по ул. Монастырской можно будет также пройти к зданию Королёвских номеров на ул. Сибирской, к усадьбе Мешкова, где сейчас запланирован большой проект по воссозданию комплекса, а также к социокультурному пространству, организованному на «Заводе Шпагина». Таким образом, улица будет представлять собой музейный променад, прогуливаясь по которому, жители и гости Перми смогут посещать культурные объекты разных эпох и погружаться в историю столицы Прикамья.

Напомним, Архиерейский квартал является особым для пермяков местом. До 1930-х годов здесь располагался сад при Спасо-Преображенском кафедральном соборе, рядом было организовано церковное кладбище, на котором нашли место упокоения священнослужители и знаменитые жители. Однако в 1931 году на этом месте был построен зоопарк, и после его переезда в 2025 году появился закономерный вопрос о том, каким теперь будет это историческое место, и закономерное желание восстановить память о прошлом города и его горожанах.

В рамках реализации проекта благоустройства Архиерейского квартала в Пермском крае сформирована рабочая группа. В неё вошли представители власти, депутаты, историки, архитекторы, археологи, а также представители Епархии. Её состав продолжает пополняться.

В частности, сейчас в неё входят депутат Законодательного собрания Павел Черепанов, который является модератором проекта, главный архитектор Прикамья Елена Ермолина, начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Князева, руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Ольга Яковлева, представители Пермской Епархии.

С новостями об Архиерейском квартале пермяки могут ознакомиться в официальной группе ВКонтакте «Архиерейский квартал: между прошлым и будущим». Здесь регулярно будет публиковаться информация обо всех этапах работ по благоустройству, включая реконструкцию Кафедрального собора и территории рядом с ним, восстановление архиерейских домов и обустройство Яблоневого сада с местами памяти на территории старого зоопарка, а также мнения экспертов.

