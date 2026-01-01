Два пермских призёра Олимпиады пострадали в ДТП под Челябинском

фото Управления Госавтоинспекции Челябинской области

Председатель «Федерации баскетбола Пермского края» Сергей Богуславский сообщил perm.aif.ru, что два пермских спортсмена, участвовавших в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, получили травмы в результате ДТП под Челябинском.

Утром 22 мая на трассе М-5 «Урал» в районе Златоуста автобус с пермской баскетбольной командой попал в аварию. Водитель транспортного средства погиб, а остальные пассажиры получили ранения.

По словам Сергея Богуславского, команда возвращалась в Пермь после участия в чемпионате России по баскетболу 3х3, проходившем в Магнитогорске. В автобусе находились игроки основной взрослой команды.

«В автобусе находились четыре игрока и сопровождающий, среди которых были Станислав Шаров и Александр Зуев, призёры Олимпийских игр», — уточнил Сергей Богуславский сайту.

Кроме того, он подтвердил, что сопровождающему оказали медицинскую помощь в Златоусте.

Также он сообщил, что команда будет отправлена в Пермь ночью, и утром 23 мая прибудет в краевой центр.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, а состояние сопровождающего команды — тяжёлое.

