В Камской долине Перми 1 июня заработает коммерческий пляж Бассейны откроются 6 июня

фото: Baden Family

С 1 июня в Перми заработает городской пляж Baden Family в Камской долине. Об этом сообщается в соцсетях оператора. Официальное открытие пройдёт 6 июня. В этот день откроются и бассейны (взрослый и детский).

На пляже также можно будет взять в аренду шезлонги и зонты, сапборды, посетить кафе и зоны отдыха; детскую площадку; будут проводиться культурно-массовые мероприятия.

Напомним, ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь» (структура свердловского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден») намерено построить в Перми новый термальный комплекс со спа-услугами. Об этом стало известно ещё в 2024 году.

Площадкой для реализации проекта был выбран центральный пляж. Общая сумма инвестиций оценивалась в 543 млн руб. В 2025 году правительство Пермского края подписало с Baden Family соглашение о сотрудничестве.

Как сообщалось, в границах водно-оздоровительного комплекса будут обустроены бары на пляже, заведения общепита, бассейны под открытым небом, аренда пляжного оборудования, спортплощадки с раздевалками и душевыми, глэмпинг, апарт-отель, зона водно-оздоровительных процедур, автостоянка и необходимая техническая инфраструктура. Завершение проекта намечено на конец 2030 года, с постепенным вводом объектов в эксплуатацию по мере готовности.

