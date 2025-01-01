На центральном пляже Перми построят «Баден-Баден» Стоимость строительства водно-оздоровительного комплекса составляет 543 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата статус «приоритетного» получил инвестпроект ООО «Специализированный застройщик — Термальный курорт города Пермь» . Компания планирует построить на городском пляже в Ленинском районе Перми водно-оздоровительный комплекс «Баден-Баден».

Пермская фирма, планирующая осуществить этот замысел, является частью группы компаний «Баден Family», зарекомендовавшей себя в реализации похожих проектов по возведению водно-оздоровительных и SPA-центров в различных российских областях. На сегодняшний день под маркой «Баден-Баден» успешно функционируют шесть объектов в Курганской, Челябинской и Свердловской областях.

«В наших комплексах мы воплощаем лучшие банные и SPA-традиции со всего мира, чтобы каждый посетитель смог получить свой идеальный отдых у воды, не выезжая из города», — подчеркнул директор по развитию «Baden Family» Александр Бирюлин.

В границах водно-оздоровительного комплекса будут обустроены бары на пляже, заведения общественного питания, бассейны под открытым небом, аренда пляжного оборудования, спортивные площадки с раздевалками и душевыми, глэмпинг, а также апарт-отель для приезжих, зона водно-оздоровительных процедур, автостоянка и необходимая техническая инфраструктура. Общая стоимость строительных работ оценивается в 543 млн руб.

Завершение проекта намечено на конец 2030 года, с постепенным вводом объектов в эксплуатацию по мере готовности.

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