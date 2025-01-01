Правительство Пермского края подписало с Baden Family соглашение о сотрудничестве Компания построит в Перми круглогодичный водно-оздоровительный курорт Поделиться Твитнуть

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Пермского края заключило соглашение о сотрудничестве по развитию оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры в регионе с УК «Баден Групп».

ООО «Специализированный застройщик — Термальный курорт города Пермь» (пермская компания, входящая в ГК Baden Family) создаст круглогодичный водно-оздоровительный курорт и пляж в м/р Камская долина.





На территории водно-оздоровительного комплекса в Перми планируется создать бары, гастрономические зоны, открытые бассейны, пункты проката инвентаря и спортивные площадки с раздевалками и душевыми. Также в планах обустроить глэмпинг и апарт-отель для гостей, паркинг и инфраструктуру. Курорт будет работать круглый год.





Учредитель компании Baden Family Евгений Кононов, сообщил, что в настоящее время идёт работа над запуском летней пляжной инфраструктуры и разработкой эскизов и планировок территории.





«Необходимо пройти все градостроительные процедуры в кратчайшие сроки. Это важно не только для нас, но и для региона — курорт станет мощным туристическим якорем и серьёзно усилит привлекательность Пермского края», — заявил Кононов.





Работы по проекту курорта запланированы до конца 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию.





Сотрудничество ГК Baden Family и Пермского края началось в мае этого года, проекту присвоен статус «приоритетный». Помимо этого, по словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе реализуется 114 приоритетных инвестпроектов с местными предприятиями. Из них — 30 проектов в сфере спорта, туризма и создания оздоровительной инфраструктуры.





«Механизм «приоритетный инвестиционный проект» позволяет нам поддерживать инициативы бизнеса не только по строительству новых и расширению действующих производств, но и по развитию инфраструктуры для полноценного отдыха, здоровья и жизни людей», — подчеркнул Махонин.









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