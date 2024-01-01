Алёна Бронникова Инвестор из Екатеринбурга планирует построить в Перми термальный курорт Площадка пока не известна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируют построить новый термальный комплекс со спа-услугами, но конкретные планы и площадка будущего объекта не известны. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», реализовать проект намерен инвестор из Екатеринбурга.

Строительством замётся ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь» — структура свердловского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден». В пресс-службе компании рассказали, что пока проект находится на стадии обсуждения. По мнению экспертов, для размещения комплекса может подойти участок между ул. Уинской и Восточным обходом, рядом с Ивой.

По данным СБИС, общество зарегистрировано в Перми 16 декабря предпринимательницей Маргаритой Никифоровой, которая также является учредителем восьми компаний, ведущих строительную, гостиничную и физкультурно-оздоровительную деятельность. В том числе, она руководит ООО «ББ-Урал», учреждённое свердловским предпринимателем Евгением Кононовым и ООО «Новый источник — Баден-Баден». Филиалы курорта находятся в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.

На сегодняшний день в Прикамье работают четыре термальных комплекса в Перми, Гамово и Протасах. Планируется строительство аквапарков в Камской долине и Усть-Качке. А также ранее компания «Юга-Пермь» из Екатеринбурга планировала возвести всесезонный водно-оздоровительный комплекс на ул. Борцов Революции в Перми, рядом с городским пляжем, но в ноябре из-за отставания от графика проект лишился статуса приоритетного инвестиционного.

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