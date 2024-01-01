Алёна Бронникова На одном из курортов Прикамья построят акватермальный комплекс с водными горками Срок завершения – 2027 год Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

ЗАО «Курорт Усть-Качка» планирует построить в Прикамье круглогодичный акватермальный комплекс с современным аквапарком. Проект был рассмотрен на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 28 октября.

Объект общей площадью не менее 10 тыс. кв. м будет размещён в с. Усть-Качка Пермского муниципального округа. В комплексе будут построены пять горок с бассейнами, бассейны с гидромассажем, зоны отдыха, семь саун, а также развлекательные и детские зоны и фудкорт.

Реализация проекта запланирована до конца третьего квартала 2027 года. Предполагается, что строительство комплекса позволит создать 25 рабочих мест. Объём инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.

По итогам рассмотрения совет присвоил проекту статус приоритетного инвестиционного.

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