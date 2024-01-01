Алёна Бронникова Проект комплекса с бассейнами на пляже в Перми лишился статуса приоритетного Строительство отстало от графика Поделиться Твитнуть

Проект строительства всесезонного водно-оздоровительного комплекса на ул. Борцов Революции в Перми, рядом с городским пляжем, компании «Юга-Пермь» из Екатеринбурга лишился статуса приоритетного инвестиционного (ПИП). Такое решение было принято на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Второй проект инвестора в Березниках также потерял статус ПИП.

Как сообщили «Коммерсантъ-Прикамье» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края, решение принято в связи с наличием существенных отклонений от графика. По словам источников издания, инвестор нарушил условия соглашения с регионом в части соблюдения сроков «дорожной карты» по согласованию концепции площадок под оба комплекса и подготовки межевого плана, объяснив это сложностями вовлечения в проект участков в Перми. Также «Юга-Пермь» не подтвердили переход к активному строительству объекта в Березниках.

Член совета по предпринимательству Дмитрий Теплов сообщил, что в течение года от компании «не было никаких движений» по проекту. Эксперты считают, что отказ инвестора от проекта может быть связан с высокой стоимостью его реализации и возможными рисками долгой окупаемости.

Напомним, компания планировала до 2026 года построить в Перми четырёхэтажную гостиницу и двухэтажный термальный комплекс с бассейнами, банями, рестораном, физкультурно-оздоровительным комплексом, детской зоной и водными аттракционами. Аналогичный объект был запланирован и в Березниках. Сумма инвестиций оценивалась в 2,9 млрд руб. Проекты получили статус приоритетных.

В июне 2023 года комиссия по ПЗЗ по просьбе инвестора установила на участке рядом с городским пляжем в Перми зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Летом 2024 года минимущества Прикамья утвердило документацию по планировке территории под возведение комплекса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.