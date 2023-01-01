Алёна Бронникова На пляже Перми появится четырёхэтажная гостиница и термальный комплекс с бассейнами Комиссия по ПЗЗ сменила территориальную зону Поделиться Твитнуть

Рядом с городским пляжем в Перми, на ул. Борцов Революции, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) на заседании 29 июня по просьбе инвестора приняла решение установить зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Сейчас этот участок находится в рекреационно-ландшафтной зоне Р-2.

Инвестор строительства всесезонного оздоровительного комплекса в Камской долине «ЮГА-Пермь» из Екатеринбурга попросил изменить территориальную зону, а также включить объекты рекреации в перечень основных или условно разрешённых видов использования участков или строений на этом участке, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В планах у компании построить на этом участке четырёхэтажную гостиницу на 120 номеров и двухэтажный термальный комплекс с пропускной способностью 2,8 тыс. человек в сутки. Гостиница будет возведена на участке площадью 4,4 тыс. кв. м, комплекс — на участке 5,7 тыс. кв. м. В его состав войдут внутренний бассейн с банями, ресторан, лобби-бар, физкультурно-оздоровительный комплекс, наружный бассейн, детская зона и водные аттракционы. Внешний облик зданий нужно будет согласовать с властями.

Как отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Лариса Ведерникова, земля под планируемый комплекс площадью 6,2 га входит в зону затопления. При подготовке проекта инвестор получит градостроительный план этого участка с указанными в нём ограничениями. Чтобы получить разрешение на строительство, в проекте необходимо их учесть. По итогам слушания комиссия удовлетворила просьбу инвестора.

О том, что на городском пляже Перми собираются построить открытые бассейны и SPA-комплекс, глава Ленинского района Александр Русанов объявил в январе, однако подробности проекта раскрывать не стал. В марте стало известно о том, что инвестором проекта станет компания «ЮГА-Пермь». Реализовать его планируется до 2026 года. Общая сумма инвестиций — 2,2 млрд руб. Аналогичный объект компания уже строит в Екатеринбурге и планирует в Березниках. Проекты в Пермском крае получили статус приоритетных.





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