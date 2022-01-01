Максим Артамонов На городском пляже Перми собираются построить открытые бассейны и SPA-комплекс

Подробности проекта власти раскрывать не стали Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

Во вторник, 17 января, на заседании комитета гордумы по экономическому развитию депутаты и чиновники обсудили 26 приоритетных проектов по развитию районов Перми. Один из них касался реконструкции городского пляжа в Ленинском районе на правом берегу Камы.



По словам главы Ленинского района Александра Русанова, пространство городского пляжа является важной рекреационной зоной, и поэтому на этой территории планируется организовать открытые бассейны для детей и взрослых, а также SPA-комплекс.



Подробности проекта чиновник не раскрыл, но сказал, что к его реализации власти намерены привлечь инвесторов и бизнесменов.

Напомним, в августе прошлого года городские власти заявили, что к лету 2023 года в Перми будут благоустроены места отдыха у воды. Предварительную стоимость работ чиновники оценили в 33,258 млн руб. Речи о SPA-комплексе и бассейнах тогда не было.





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