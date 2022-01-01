Владимир Митин Обновление внешнего облика пермских пляжей оценили в 33,2 млн руб. В планах провести работы летом 2023 года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Места отдыха у воды мэрия Перми планирует благоустроить летом 2023 года. Об этом на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. Предварительно стоимость работ оценивается в 33,258 млн руб.

Депутатам были представлены поправки в городские правила благоустройства об установлении требований к внешнему виду городских пляжей. Согласно им, на городских пляжах будут обустроены основные зоны: входная зона, зона отдыха и зона обслуживания. Также могут быть обустроены дополнительные — детская и спортивная.

Планируется, что на пляжах Перми будут уложены дорожки с твёрдым покрытием, установлено освещение, информационные стенды, указатели, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки, урны, оборудованы места для отходов, спортивные и детские игровые площадки, а также пост охраны и место для размещения спасателей.

Кроме того, в перечне есть «элементы для принятия солнечных или воздушных ванн» и «для защиты от прямых солнечных лучей». Уточняется, что речь, соответственно, идёт о шезлонгах, лежаках, теневых навесах и зонтах.

На комитете по пространственному развитию и благоустройству рекомендовали Пермской городской думе принять новые требования к внешнему облику городских пляжей.

Напомним, официально организованных мест отдыха у воды в Перми всего пять: пляж у Коммунального моста, место отдыха у воды на правом берегу Камы по ул. Кировоградской между улицами Астраханской и Оборонщиков, в районе КамГЭС, у Мотовилихинского пруда и на левом берегу Сылвы в Новых Лядах.

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