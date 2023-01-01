Три проекта по строительству инфраструктуры для отдыха получили статус приоритетных Решение принял Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае присвоил статус приоритетных двум инвестпроектам ООО «Юга-Пермь» и одному инвестпроекту ООО «Шоколад». Компании заявили о намерении построить объекты инфраструктуры для оздоровления и отдыха в Перми и Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, в планах компании «Юга-Пермь» построить два водно-оздоровительных комплекса в Камской долине, в районе городского пляжа Перми и в Березниках, западнее ул. Москалёва. В реализацию инвестпроектов на двух площадках компания намерена вложить около 3 млрд руб. Сдача объектов будет происходить поэтапно, начиная с конца 2024 года. Новые комплексы позволят создать более 250 рабочих мест.

Кроме того, многофункциональный комплекс в Березниках на ул. Юбилейной намерено построить ООО «Шоколад». В трёхэтажном здании на площади 2,2 тыс. кв. м разместится гостиница на 15 номеров, два разноформатных кафе на 200 посадочных мест и детский игровой комплекс. Инвестпроект оценивается в 150 млн руб. В результате реализации будет создано 14 рабочих мест. Также к 2026 году инвестор собирается облагородить находящийся рядом парк «Рябиновый сквер».

В кабмине напомнили, что на сегодняшний день в региональном портфеле находится 67 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций порядка 630 млрд руб. и созданием более 10 тыс. рабочих мест.

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