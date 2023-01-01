Спа-комплекс на городском пляже в Перми может построить инвестор из Екатеринбурга Проект предполагается реализовать до 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «ЮГА-Пермь» намерена построить спа-комплекс на городском пляже в Перми и просит власти предоставить ей в безвозмездное пользование три участка в Камской долине общей площадью 23 га. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Проектом предполагается возведение комплекса общей площадью 5,8 тыс. кв. м с гостиницей, бассейнами (в том числе круглогодичными), вейк-парком, аттракционами, банями и саунами, другой инфраструктурой для отдыха. Общая сумма инвестиций — 2,2 млрд руб. Аналогичный проект компания уже строит в Екатеринбурге и планирует в Березниках.

Пермский проект должен быть реализован до 2026 года, а в Березниках — до 2024-го. В этом городе на участке 60 тыс. кв. м инвестор намерен построить термальный комплекс площадью 4,9 тыс. кв. м с гостиницей и глэмпингом. Объём инвестиций — 750 млн руб.

О том, что на городском пляже Перми собираются построить открытые бассейны и SPA-комплекс, глава Ленинского района Александр Русанов объявил в январе, однако подробности проекта раскрывать не стал.

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