Минимущества Прикамья утвердило документацию для строительства комплекса на пляже Камы Работы будут проходить в два этапа Поделиться Твитнуть

Министерство имущество Пермского края утвердило документацию по планировке территории для строительства водно-оздоровительного комплекса на городском пляже, который планируется построить в Камской долине ниже ул. Борцов Революции. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В документе, которое опубликовало ведомство, говорится об участке, ограниченном улицами Борцов Революции, Спешилова, строениями по ул. Борцов Революции, 152в, 146а, 124/2 и ул. 2-й Камской, 4а.

Проекты планировки и межевания территории подготовил Институт территориального планирования. В проекте планировки указано, что в перечисленных границах на городском пляже планируется возвести объекты водно-оздоровительного комплекса не более четырех этажей, для которых выделяется зона площадью 5,26 га.

Инвестором строительства всесезонного оздоровительного комплекса выступила компания «ЮГА-Пермь» (Екатеринбург).

Летом прошлого года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) по просьбе инвестора приняла решение установить зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4.

Этот участок находился в рекреационно-ландшафтной зоне Р-2.Компания попросила изменить территориальную зону, а также включить объекты рекреации в перечень основных или условно разрешённых видов использования участков или строений на этом участке.

Напомним, компания планирует построить на этом участке четырёхэтажную гостиницу на 120 номеров и двухэтажный термальный комплекс с пропускной способностью 2,8 тыс. чел. в сутки. Гостиница будет возведена на участке площадью 4,4 тыс. кв. м, комплекс — на участке 5,7 тыс. кв. м. В его состав войдут внутренний бассейн с банями, ресторан, лобби-бар, физкультурно-оздоровительный комплекс, наружный бассейн, детская зона и водные аттракционы. Внешний облик зданий нужно будет согласовать с властями.

В январе прошлого года глава Ленинского района Перми Алексей Русанов заявил, что на городском пляже Перми собираются построить открытые бассейны и SPA-комплекс. В марте стало известно, что инвестором проекта станет компания «ЮГА-Пермь». Реализовать его планируется до 2026 года. Общая сумма инвестиций оценивалась в 2,2 млрд руб. Аналогичный объект компания уже строит в Екатеринбурге и планирует в Березниках. Проекты в Пермском крае получили статус приоритетных.

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