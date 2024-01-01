Алёна Бронникова Власти распорядились изъять участок площадью 26 га в Камской долине Перми под КРТ На месте картодрома застройщик планирует возвести ЖК с аквапарком Поделиться Твитнуть

Камская долина

Илья Липин

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ от 28 ноября об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Перми в Камской долине, где запланировано комплексное развитие территории. Документ опубликован нас сайте ведомства.

Власти планируют изъять земельный участок площадью 26,6 га по ул. Спешилова, з/у 94 с расположенными в его границах четырьмя объектами капитального строительства общей площадью 1,6 тыс. кв. м, а также здание по ул. Спешилова, 102 площадью 593,1 кв. м. При этом изъятие линии электропередачи, расположенной на участке з/у 94, не осуществляется.

По условиям приказа, управление градостроительной деятельности минимущества должно в течение семи рабочих дней направить документ в краевой Росреестр и правообладателям изымаемых объектов, в течение 60 дней совместно со спецзастройщиком «Железно-Пермь 2» подготовить проект соглашения об изъятии этих объектов и направить его в мэрию и правообладателям.

ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» за свой счёт должно сообщить на информационном щите в границах КРТ об изъятии участков и расположенной на них недвижимости в течение семи рабочих дней, а также в течение 30 дней подготовить отчёт об оценке изымаемого имущества.

В мае краевое минимущества подписало приказ о КРТ двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми, со сроком реализации — 15 лет со дня заключения договора.

Согласно условиям, на участке в Камской долине вместо картодрома должен появиться жилой комплекс, школа на 1050 мест, детский сад на 350 мест, улично-дорожная сеть, аквапарк и открытый парк развлечений. На ш. Космонавтов — новый картодром, после сдачи которого начнётся демонтаж старого.

По итогам аукциона на право КРТ победителем стало ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» — структура кировского девелопера «Железно». Договор был заключён на 170,2 млн руб.

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