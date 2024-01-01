Елена Синица Застройкой в Камской долине займётся девелопер «Железно» На участке для КРТ планируется построить жильё, школу, детский сад и аквапарк Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) картодрома в Камской долине, а также участка на шоссе Космонавтов в Перми. Информация об этом содержится на портале torgi.gov.ru.

Начальная цена лота составляла 170,2 млн руб. Согласно протоколу, торги были признаны несостоявшимися, единственным участником стало ООО СЗ «Железно Пермь 2» — структура девелопера «Железно» из Кирова. Договор с организацией заключат по начальной цене.





Напомним, на участке для КРТ в Камской долине, ограниченном улицами Спешилова и Маршала Жукова, планируют построить жильё, школу и детский сад. Кроме того, победитель торгов должен будет построить на ул. Спешилова аквапарк. В свою очередь на шоссе Космонавтов инвестор построит новый картодром.

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