Аукцион на КРТ со строительством нового картодрома и аквапарка в Перми проведут до 16 августа Начальная цена — 170,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

картодром

Константин Долгановский

Миниимущества Пермского края объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) сразу в двух локациях: в Камской долине Ленинского района Перми и на участке ш. Космонавтов в Индустриальном районе города. Как подчеркнули в министерстве, одним из ключевых условий договора станет разработка мастер-плана и его защита на Градостроительном совете.

Согласно приказу ведомства, аукцион должны провести до 16 августа 2024 года. Начальная цена — 170,295 млн руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены, то есть 8 514 750 руб.

Земельный участок в рамках КРТ в Камской долине ограничен улицами Спешилова и Маршала Жукова и имеет площадь 57,02 га. Здесь должен появиться жилой комплекс, школа на 1050 мест, детсад на 350 мест, улично-дорожная сеть (социальная и транспортная инфраструктура после ввода в эксплуатацию безвозмездно будет передана в собственность органа местного самоуправления), аквапарк и открытый парк развлечений.

Земельный участок в рамках КРТ в Камской долине ограничен улицами Спешилова и Маршала Жуков и имеет площадь 57,02 га

аукционная документация

На ш. Космонавтов, рядом с Гамовским трактом, победитель торгов построит новый картодром. Площадь участка КРТ — 16,04 га. В минимущества уточняют, что демонтаж старого картодрома на ул. Спешилова начнётся только после сдачи нового.

На ш. Космонавтов, рядом с Гамовским трактом, победитель торгов построит новый картодром. Площадь участка КРТ — 16,04 га

аукционная документация

Ранее «Новый компаньон» писал, что минимущества Пермского края 17 мая подписало приказ о комплексном развитии территории (КРТ) двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми. Предельный срок реализации комплексного развития обеих территорий — 15 лет со дня заключения договора.

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