Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Два музея из Пермского края претендуют на премию имени Лихачёва В финал главного российского профессионального конкурса вышли пиар-кампания Пермского краеведческого музея и новая экспозиция в Чердыни

Министерство культуры Российской федерации 14 мая объявило финалистов Национальной премии в области музейного дела им. Лихачёва за 2025 год. В двух номинациях из 17 присутствуют музеи из Пермского края.

Проект «Прислонись. Трогонтериевый слон» — пиар-кампания в поддержку научно-исследовательского проекта Пермского краеведческого музея и нового палеонтологического музея в Перми — вошел в число финалистов в номинации «Пиар-кампания музея». В номинации представлены семь пиар-проектов российских музеев, в том числе пиар-кампания совместной выставки Эрмитажа и Исторического музея «Драгоценности! Блеск русского двора» и пиар-кампания «Ход конём» музея-заповедника «Царское село».

Проект «Прислонись. Трогонтериевый слон» рассказывает о редкой палеонтологической находке — скелете трогонтериевого слона, обнаруженном в 2010 году в Пермском крае. На протяжении 15 лет Пермский краеведческий музей вел раскопки слона и поддерживал интерес аудитории к теме, пока поэтапно шел процесс препарирования и изучения находок. В 2025 году проект вышел на качественно новый уровень благодаря поддержке Фонда Потанина: был создан первый в России музейный глянцевый журнал «Прислонись», лендинг и серия событий.

Чердынский краеведческий музей им. Пушкина вышел в финал премии в номинации «Музейная экспозиция» с первой частью большой экспозиции по истории Чердыни «Хроники Чердыни. Время Пармы», о которой «Новый компаньон» уже подробно писал.

Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея:

— Это первая часть стационарной экспозиции, которую мы разделили на несколько зданий. Вся экспозиция называется «Хроники Чердыни», и в каждом отдельном здании — определённый временной отрезок. Первая экспозиция, открывшаяся 13 декабря 2025 года, — это время Пармы: зарождение жизни на этой территории, то, как формировались эти леса прекрасные, в которых сегодняшняя Чердынь живёт, и то, как здесь появились люди и покоряли Парму; как на эту территорию пришли русские, и Чердынь стала русским городом. Эта первая часть — очень важная, очень много людей сюда ездит, чтобы узнать о древнем кремле, о том, как здесь торговали пушниной с Персией и Ираном, о пермском зверином стиле.

Следующая часть исторической экспозиции в Чердынском краеведческом музее откроется в начале 2027 года. Она будет называться «Хроники Чердыни. Время города»: о том, как Чердынь развивалась как русский город, о появлении земства и купечества, о планах строительства железной дороги на Ухту.

Музеи Пермского края регулярно выходят в финал главной профессиональной премии России и уже неоднократно становились её лауреатами. Первую в истории премию им. Лихачёва в номинации «Издательский проект» в 2024 году получил Пермский краеведческий музей за альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+). В 2025 году лауреатом премии в номинации «Партнёр музея» стало научно-производственное предприятие «Системы контроля» (приборостроительный завод «Термодат») за издательский проект «О коллекциях Пермской государственной художественной галереи для детей».

Имена лауреатов премии имени Лихачёва нынешнего года объявят 20 мая на торжественной церемонии в Государственном академическом Малом театре России. Церемония пройдет в рамках Международного фестиваля «Интермузей. БРИКС+».

