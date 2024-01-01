Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей стал лауреатом премии имени Лихачёва Музейная «Золотая маска» вручена пермскому музею за лучший издательский проект Поделиться Твитнуть

Фото: альбом Пермского краеведческого музея «Расскажи мне о Перми» (6+), vk.com/visitpermru

На прошедшей 23 мая церемонии открытия форума Интермузей в Москве впервые состоялось награждение лауреатов Национальной премии в области музейного дела им. Дмитрия Лихачёва.

Пермский край среди номинантов представляли три музея: в номинации «Спецпроект музея» в шорт-лист премии вошли Музей КУБа (Губаха) с проектом «Парк эдиакарского периода» и Пермская художественная галерея с проектом «С любовью, галерея!»; в категории «Издательский проект» номинировался Пермский краеведческий музей с альбомом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).

В своей номинации Пермский краеведческий музей был признан лучшим.

Кроме него, в шорт-листе значились шесть изданий из таких больших музеев, как музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник «Петергоф», Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Российский этнографический музей и даже Третьяковская галерея, а также Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.

Издания крупных столичных музеев, представленные на конкурс, готовили большие редакционно-издательские отделы, работающие в этих музеях постоянно. В Пермском краеведческом музее такого отдела нет, однако интересные каталоги и другие издания создаются музеем регулярно.

Научно-популярное издание «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» – это альбом, представляющий 300-летнюю историю Перми через экспонаты и истории. 180 музейных предметов из разных коллекций (археологии, книжных памятников, географических карт, керамики, нумизматики, энтомологии и других собраний) «рассказывают» о себе, своих владельцах и причастности к развитию Перми.

Национальная премия в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва вручается в этом году впервые. Она присуждается в 16 номинациях: шесть посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями – «Хранитель», «Реставратор», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Руководитель музея» и «Музейный смотритель». Ещё семь номинаций посвящены вкладу в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам: «Музейная экспозиция», «Выставочный проект», «Пиар-кампания музея», «Издательский проект», «Музейный маршрут», «Спецпроект музея» и «Национальное достояние». Есть также номинация «Партнёр музея», её лауреатом стал Сбербанк.

В главной номинации – «Музей года» – победил Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

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