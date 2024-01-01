Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский краеведческий музей стал лауреатом премии имени Лихачёва
Музейная «Золотая маска» вручена пермскому музею за лучший издательский проект
На прошедшей 23 мая церемонии открытия форума Интермузей в Москве впервые состоялось награждение лауреатов Национальной премии в области музейного дела им. Дмитрия Лихачёва.
Пермский край среди номинантов представляли три музея: в номинации «Спецпроект музея» в шорт-лист премии вошли Музей КУБа (Губаха) с проектом «Парк эдиакарского периода» и Пермская художественная галерея с проектом «С любовью, галерея!»; в категории «Издательский проект» номинировался Пермский краеведческий музей с альбомом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).
В своей номинации Пермский краеведческий музей был признан лучшим.
Кроме него, в шорт-листе значились шесть изданий из таких больших музеев, как музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник «Петергоф», Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Российский этнографический музей и даже Третьяковская галерея, а также Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.
Издания крупных столичных музеев, представленные на конкурс, готовили большие редакционно-издательские отделы, работающие в этих музеях постоянно. В Пермском краеведческом музее такого отдела нет, однако интересные каталоги и другие издания создаются музеем регулярно.
Научно-популярное издание «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» – это альбом, представляющий 300-летнюю историю Перми через экспонаты и истории. 180 музейных предметов из разных коллекций (археологии, книжных памятников, географических карт, керамики, нумизматики, энтомологии и других собраний) «рассказывают» о себе, своих владельцах и причастности к развитию Перми.
Национальная премия в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва вручается в этом году впервые. Она присуждается в 16 номинациях: шесть посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями – «Хранитель», «Реставратор», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Руководитель музея» и «Музейный смотритель». Ещё семь номинаций посвящены вкладу в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам: «Музейная экспозиция», «Выставочный проект», «Пиар-кампания музея», «Издательский проект», «Музейный маршрут», «Спецпроект музея» и «Национальное достояние». Есть также номинация «Партнёр музея», её лауреатом стал Сбербанк.
В главной номинации – «Музей года» – победил Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
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