Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея стала номинантом Национальной премии в области музейного дела Музейная «Золотая маска» будет вручена 23 мая Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Проект Пермской государственной художественной галереи «С любовью, галерея!» стал номинантом Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва.

Премия будет вручаться в этом году впервые. Национальная премия имени Лихачёва объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия. Она присуждается в 16 номинациях: шесть номинаций посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями — «Хранитель», «Реставратор», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Руководитель музея» и «Музейный смотритель». Еще семь номинаций посвящены вкладу в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам: «Музейная экспозиция», «Выставочный проект», «Пиар-кампания музея», «Издательский проект», «Музейный маршрут», «Спецпроект музея» и «Национальное достояние».

Главная номинация — «Музей года».

Эксперты конкурса рассмотрели 687 заявок из 76 российских регионов. В список финалистов вошли по семь лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций премии, а также девять лидеров номинации «Музей года».

Проект Пермской художественной галереи «С любовью, галерея!» вошёл в список финалистов в номинации «Спецпроект музея».

Название «С любовью, галерея!» напоминает подпись в конце письма дорогому человеку.

Цель проекта — зафиксировать и вывести в публичное медиаполе воспоминания зрителей, сотрудников, гостей, партнёров о жизни Пермской художественной галереи в Спасо-Преображенском соборе, где музей располагался с 1932 по 2023 годы; сохранить зрительские эмоции и память, которые являются неотъемлемой частью существования музея, тем самым исследуя неразрывную связь музея и аудитории.

Благодаря проекту создан медиаархив, существующий в формате воспоминаний, интервью и видеоновелл.

Команда проекта: автор идеи Ольга Гусева, редактор Ольга Старцева, видеорежиссёр Лиза Попова, работа над концепцией, сбор и редактура воспоминаний — Анастасия Шипицина, Светлана Лучникова, Людмила Кузнецова, Ксения Фролова, Лейла Гизатуллина.

Награждение лауреатов состоится 23 мая 2024 года на Международном форуме-фестивале «Интермузей».

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