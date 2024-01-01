Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей и музей КУБа в Губахе – номинанты премии имени Лихачёва Пермский край на музейной «Золотой маске» представляют три музея Поделиться Твитнуть

«Новый компаньон» уже писал о том, что Пермская художественная галерея вошла в список номинантов Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва. Как выяснилось, среди номинантов музейной «Золотой маски» есть ещё два проекта из Пермского края.

В номинации «Издательское дело» среди семи проектов-финалистов значится каталог «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+). В этой номинации в финал вышло только два проекта из региональных музеев (второй — из Хабаровска), все остальные — столичные, из музеев с мощными редакционно-издательскими отделами. В Пермском краеведческом музее редакционно-издательского отдела нет вообще, однако музей успешно работает в этом направлении.

Научно-популярное издание «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» — это альбом, представляющий 300-летнюю историю Перми через экспонаты и истории. 180 музейных предметов из разных коллекций (археологии, книжных памятников, географических карт, керамики, нумизматики, энтомологии и других собраний) «рассказывают» о себе, своих владельцах и причастности к развитию Перми.

Проект Губахинского музея «Парк эдиакарского периода» стал финалистом в номинации «Спецпроект музея». Таким образом, он — один из конкурентов Пермской художественной галереи: её проект «С любовью, галерея!» числится в этой же номинации.

Напомним, Национальная премия в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва будет вручаться в этом году впервые. Она присуждается в 16 номинациях: шесть посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями — «Хранитель», «Реставратор», «Научный сотрудник», «Экскурсовод», «Руководитель музея» и «Музейный смотритель». Ещё семь номинаций посвящены вкладу в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам: «Музейная экспозиция», «Выставочный проект», «Пиар-кампания музея», «Издательский проект», «Музейный маршрут», «Спецпроект музея» и «Национальное достояние».

Главная номинация — «Музей года».

Эксперты конкурса рассмотрели 687 заявок из 76 российских регионов. В список финалистов вошли по семь лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций премии, а также девять лидеров номинации «Музей года».

Награждение лауреатов состоится 23 мая 2024 года на Международном форуме-фестивале «Интермузей».

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