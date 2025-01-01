Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Партнёр Пермской художественной галереи стал лауреатом главной музейной премии России
Пермские музейные издательские проекты отмечены премией им. Лихачёва второй раз
В Москве 21 мая открылся Международный фестиваль музеев «Интермузей». Второй год подряд в рамках фестиваля вручается Национальная российская премия в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва. В номинации «Партнёр музея» в этом году было удостоено ООО «Научно-производственное предприятие «Системы контроля» (приборостроительный завод «Термодат») за издательский проект «О коллекциях Пермской государственной художественной галереи для детей».
Проект предполагает издание серии детских книг, посвящённых коллекциям Пермской галереи, по одной в год. Компания заключила спонсорский договор с галереей на 10 лет и готова тратить на детские издания об искусстве до 1 млн руб. в год. Первое издание серии — «Ангельские истории» (6+) — посвящено пермской деревянной скульптуре. Книга вышла в конце прошлого года, приобрести её можно в сувенирном киоске галереи.
Свою награду пермский лауреат разделил с ПАО «Газпром», получившим премию за восстановление интерьеров Зубовского флигеля в Царском Селе и реставрацию Китайского дворца в Ораниенбауме.
Год назад первую в истории премию им. Лихачёва в номинации «Издательский проект» получил Пермский краеведческий музей за альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).
В главной номинации — «Музей года» — премию им. Лихачёва получил Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).
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