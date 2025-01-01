Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Партнёр Пермской художественной галереи стал лауреатом главной музейной премии России Пермские музейные издательские проекты отмечены премией им. Лихачёва второй раз Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В Москве 21 мая открылся Международный фестиваль музеев «Интермузей». Второй год подряд в рамках фестиваля вручается Национальная российская премия в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва. В номинации «Партнёр музея» в этом году было удостоено ООО «Научно-производственное предприятие «Системы контроля» (приборостроительный завод «Термодат») за издательский проект «О коллекциях Пермской государственной художественной галереи для детей».

Проект предполагает издание серии детских книг, посвящённых коллекциям Пермской галереи, по одной в год. Компания заключила спонсорский договор с галереей на 10 лет и готова тратить на детские издания об искусстве до 1 млн руб. в год. Первое издание серии — «Ангельские истории» (6+) — посвящено пермской деревянной скульптуре. Книга вышла в конце прошлого года, приобрести её можно в сувенирном киоске галереи.

Свою награду пермский лауреат разделил с ПАО «Газпром», получившим премию за восстановление интерьеров Зубовского флигеля в Царском Селе и реставрацию Китайского дворца в Ораниенбауме.

Год назад первую в истории премию им. Лихачёва в номинации «Издательский проект» получил Пермский краеведческий музей за альбом «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея» (6+).

В главной номинации — «Музей года» — премию им. Лихачёва получил Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).





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