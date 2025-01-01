Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дары волхвов На фестивале «Сочельник» в Пермском доме народного творчества «Губерния» впервые прошла книжная презентация Поделиться Твитнуть

Юлия Тавризян рассказывает об ангелах

Евгений Бирюков

«Сочельник» (0 +) — это клубок событий невероятной интенсивности. Здесь гадают, поют частушки, открывают выставку, лепят пельмени и смотрят концерт одновременно. Среди многочисленных событийных форматов фестиваля этого года, прошедшего в Пермском доме народного творчества «Губерния» 10 — 12 января, были и новинки; так, впервые состоялись «Разговоры о любимых книгах».

«Губерния» пригласила своих друзей — представителей других культурных институций — поделиться любимыми книгами. Поскольку дело было в Доме народного творчества, то истоки события — в народной традиции, на сей раз — исландской. В Исландии книги — традиционный рождественский подарок, в этой стране 40 % книг приобретаются именно с этой целью. Директор «Губернии» Татьяна Санникова, устраивая «Разговоры о любимых книгах», предполагала, что гости расскажут о собственном опыте чтения, о книгах, которые повлияли на их жизнь и которыми хочется поделиться хотя бы виртуально, чтобы все друзья и знакомые тоже получили этот драгоценный опыт; однако всё пошло не по плану, и это хорошо.

Гости стали говорить, не о любимых книгах, а о новых; и не о тех, что повлияли на их жизнь, а, наоборот, о тех, к появлению которых они имеют непосредственное отношение. Получился обзор новых пермских изданий, и, разумеется, получить подарок из этого набора захотели очень многие.

«Традиционный костюм народов Пермского края. Русские. Том 3» (16 +)

Ильдар Маматов

Директор Института гуманитарных исследований Пермского научного центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Александр Черных пришёл с роскошным изданием о традиционном костюме русского населения Прикамья. Это уже шестая книга в серии «Традиционный костюм народов Пермского края», которая создаётся пермскими этнографами совместно с издательством «Маматов», и третья, посвящённая русскому костюму.

Первые две книги о русском костюме касались эстетической стороны вопроса: фасоны, декор, внешние различия между костюмами жителей разных территорий Прикамья, но третий том о другом — о технологиях и материалах, и это ничуть не менее интересный и объёмный разговор. Исследователи прошли весь путь традиционного текстиля — от способов выращивания льна и конопли, их обработки, прядения, ткачества, окраски ткани до технологий шиться и вязания; прошли в буквальном смысле: собственными ногами в экспедициях. Эта книга — результат многолетних исследований и многочасовых разговоров с носителями традиционной культуры, пожилыми людьми, не слишком склонными к откровенности; однако исследователи смогли завоевать их доверие.

Как все книги в серии, третий том «Традиционного русского костюма» прекрасно иллюстрирован. Эта книга — огромный пласт интересной информации и огромный массив прекрасных фотографий: здесь и исторические фото, несущие обаяние подлинности, и специальные фотографии, сделанные профессионалами.

Особый интерес представляют рассуждения о связи материальной и духовной культур: технологический цикл производства текстильного изделия занимал примерно год и был увязан с календарными праздниками, сопровождался особыми обычаями и обрядами, а декор традиционного наряда перекликается с мотивами других декоративных техник, с той же «обвинской розой», например.

Большой вклад в создание этой книги внесли лингвисты-диалектологи: чуть ли не половину объёма занимает словарь народных терминов, связанных с текстильным производством.

«Дачная жизнь пермяков» (12 +)

В книге, которую принесла в «Губернию» директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева, чувствуется что-то чеховское: кружевные солнечные зонтики, чай в беседке, прогулки на лодочке…

Юлия Кашаева рассказала, что замысел книги возник во время корпоративных прогулок по Нижней Курье. Судьба тамошних дач давно волнует неравнодушных пермяков, а сотрудники архива считают, что нужно сохранять не только исторические строения, но и информацию об особой дачной культуре, которая в конце XIX века была в Перми очень развита.

По жанру «Дачная жизнь пермяков» — сборник архивных документов, и документы здесь очень разные и многое говорящие: и купчие на дачные участки, и статьи из «Пермских губернских ведомостей», и многочисленные карты местности, и строительные чертежи и архитектурные эскизы, и прекрасные фото — их, среди прочих, предоставили наследники семьи пароходчиков Каменских и внучка Бориса Никандровича Назаровского, благодаря которой в книге оказались семь снимков легендарного дачного посёлка пермской интеллигенции на Сылве, в деревне Винзавод.

Кроме исторических документов, есть и авторские тексты. Филолог Зоя Антипина проанализировала газетные тексты о дачах, в её очерке приведено множество совершенно замечательных текстов, в том числе презабавные фельетоны и даже стихи; она же написала о знаменитых писательских дачах в Винзаводе и Быковке. Историк Нина Баяндина написала о купцах Каменских как о законодателях пермской дачной моды, краевед Владимир Маркелов — об архиерейских дачах и курьинских храмах, а архивист Ирина Дёмина — о детских летних дачах-колониях.

Пермские дачи были, кроме прочего, очагами революционного подполья, о чём рассказывает в очерке «Дачи как объект полицейского надзора» Виталий Сарабеев. Авторский раздел сборника завершается очерком Ирины Дёминой о позднем «изводе» российской дачной традиции — о знаменитых «мичуринских садах» советского времени.

Сама Юлия Кашаева написала целых три очерка; о том, как была организована аренда дач в окрестностях Перми: снять дачу в те годы было делом обычным, далеко не все дачники были владельцами недвижимости, очень многие — арендаторами, — а также о том, как складывалась судьба пермских дач после Октябрьской революции, и о «транспортном вопросе»: как была организована дорога на дачу.

Здесь впору всплакнуть о судьбе чрезвычайно развитого некогда водного транспорта на Каме… Впрочем, эта книга вообще — чистые ностальгические слёзы.

«Ангельские истории» (6 +)

Фото: Ксения Галанова

Самую необычную и самую рождественскую книгу принесла в «Губернию» директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. Как уже рассказывал «Новый компаньон», в галерее с 2024 года заработала большая издательская программа. Её первым детищем стал большой альбом-каталог коллекции фарфора, а вторую книгу — детское издание о пермской деревянной скульптуре — как раз и показала Юлия Тавризян гостям «Сочельника».

Это книга, написанная и нарисованная музейными педагогами Ксенией Зубакиной и Артёмом Кутергиным. По словам Юлии Тавризян, современным детям непросто продираться сквозь эстетику и образный язык архаичной храмовой скульптуры. Для рассказа о главном сокровище Пермской галереи авторы книги воспользовались помощью целой детской редколлегии. В результате получился простой и трогательный текст — история появления на свет, странствий и приключений деревянного ангела, написанный от первого лица, причём от лица не какого-то абстрактного ангела, а совершенно определённого, из Чердынского района.

Следуя за ангелом, читатели узнают и о том, как изготавливали деревянную скульптуру, и об устройстве прикамских храмов, и о жизни собирателя деревянной скульптуры Николая Серебреникова, и вообще о том, как формировалась и развивалась легендарная ныне коллекция, и подробно — о её самых заметных экспонатах: Николе Можайском, «Христе в темнице», Саваофе и других.

Всё это не только рассказано, но и показано: книга настолько хорошо иллюстрирована, что временами превращается в комикс. Кстати, иллюстрированная книга о пермской деревянной скульптуре для взрослых тоже скоро выйдет в рамках той же издательской программы.

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Свой подарок принесла на «Разговор о любимых книгах» и руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко; однако о её книге — «История жизни Петра Богомолова» (6 +) — «Новый компаньон» уже рассказывал.





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