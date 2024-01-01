Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хроники камской Атлантиды На фестивале «Горный город» в Усолье прошла презентация книги «История жизни Петра Богомолова» Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Есть народная примета: когда в Усолье проходит фестиваль «Горный город» (0+), непременно ударяет мороз. Вот и в этот раз слякотная оттепель резко сменилась крепким морозцем, который днём сопровождался крупным, пушистым снегом, а вечером — ясным небом с полной луной. Строгановское Усолье превратилось в настоящую сказку, игру света, снега и старинной архитектуры.

Неудивительно, что впервые в истории программы «Пермский край — территория культуры» церемония передачи эстафеты от «Центров культуры Пермского края» 2024 года к «Центрам культуры…» 2025 года прошла на открытой площадке — на таком-то благодатном фоне! Вообще, на протяжении всего дня и вечера главная сцена Усолья под открытым небом не пустовала: потешные игры народного театра, фаер-шоу, колокольная музыка в сопровождении индастриала от группы ОРЗА…

Алексей Уткин

Пермский дом народного творчества «Губерния» — куратор фестиваля — и его бессменный фронтмен Алексей Поляков, который вёл программу, провели по-настоящему экстремальный уикенд.

Рядом расположились торговые ряды с солёными груздями, травяными чаями, домашней пастилой и пушистыми варежками; в Спасо-Преображенском соборе шёл концерт духовной музыки, а в помещениях Палат Строгановых звучала классическая эстрада и театр «Открытый код» показывал новый спектакль в содружестве с фольклорными коллективами.

Здесь же прошла презентация книги «История жизни Петра Богомолова, дедюхинского солевара, рассказанная и нарисованная им самим» (6+).

Дедюхин — город-предок Березников. Именно в его честь здешний фестиваль называется «Горный город» — это официальный статус дореволюционного Дедюхина. В России XVIII-XIX веков было всего два «горных города» — Дедюхин и Екатеринбург. Они не встраивались в географическую властную «вертикаль», а подчинялись непосредственно Департаменту горных и соляных дел в Москве.

В 1954 году старинный Дедюхин ушёл под воду во время затопления Камского водохранилища.

Солевар Пётр Богомолов, родившийся и живший в Дедюхине, за свою длинную жизнь застал и его промышленную славу, и его гибель. После затопления города он, как и многие другие дедюхинцы, перебрался в Усолье и там написал и нарисовал свой альбом, ставший уникальной хроникой этой камской Атлантиды. Этот бесценный документ сразу же попал в фонды Березниковского историко-художественного музея, а нынче, в год, когда Березники вместе с Усольем были «Центром культуры Пермского края», старинный альбом стал основой сразу для нескольких проектов.

Сначала в Доме Голицыных открылась выставка «История жизни Петра Богомолова», а сейчас, когда здание ушло на реставрацию — да, медленно, но Усолье Строгановское всё-таки реставрируется, — рукописный альбом превратился в книгу. Пётр Петрович Богомолов вырастил 11 детей и свою хронику адресовал именно им: он хотел, чтобы Дедюхин, ставший прикамской Атлантидой, помнили потомки. Вот и Березниковский музей свою книгу, сделанную на основе богомоловского альбома, тоже адресует детям.

Пётр Петрович Богомолов родился в 1873 году. Вместе с братом-близнецом Алексеем они были младшими из пяти детей в семье, и в младенчестве остались без отца. Овдовевшая мать отправляла детей сначала просить милостыню, затем, когда подросли, работать на соляные промыслы. Понятно, что учиться Богомолову не довелось, и грамоту он освоил, по его собственному выражению, «самоуком». Написанная им летопись дедюхинской жизни — пример того, как может писать человек малограмотный, но талантливый и чувствительный: солевар рассказывает не только о событиях своей простой и трудной жизни, но и о своих переживаниях. Все, кто имел дело с альбомом, в один голос говорят, что его эмоциональность, открытость и образность — редкие достоинства для документа такого рода.

Рисовать Пётр Петрович, понятное дело, тоже не был обучен, однако отважно брался иллюстрировать свои рассказы: изображать строения, людей и животных, которых он очень любил. Его лошадки и коровы — это чистое умиление. Несмотря на наивность этой графики, в ней множество подробностей того, как были устроены соляные промыслы, вплоть до количества ступеней, по которым соленос должен был подняться в амбар с мешком на плечах.

Братья-близнецы Пётр и Алексей были неразлучны и долго жили вместе. Многие рассказы Богомолова начинаются с обозначения главных персонажей: «Пётр и Алексей, сиротки-близнецы». Даже женившись, Богомолов стал жить в одном доме с братом, правда, в разных его половинах; а много лет спустя, после затопления Дедюхина, братья поселились рядом в Усолье, чтобы вместе доживать свой век. Однако в Гражданскую войну близнецы оказались по разные стороны: Алексей Петрович уехал с белыми, а Пётр Петрович остался под властью красных, которая не принесла ему ничего хорошего: лишила лошади и коровы, нужных в хозяйстве и любимых животных.

С 1918 по 1953 год в летописи Богомолова — большой перерыв. После трагедий Гражданской войны — сразу трагедия затопления Дедюхина. Прощание с домом, который сам построил и в котором прожил полвека, с садом, который по распоряжению властей пришлось самолично вырубить. Много было грустного в истории Богомолова, но эти страницы — самые грустные.

Хотя не совсем…

Самое трагическое событие — смерть и похороны жены, Параскевы Александровны, с которой Пётр Богомолов прожил 42 года, в эту книгу её авторы включать не стали: всё-таки это детское издание.

Для детей трогательную историю жизни солевара Богомолова пересказала простым и очень складным языком руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко.

Юлия Баталина

…А на главной площади Усолья богомоловский Дедюхин ожил в виде ледяных скульптур по мотивам рисунков из альбома: семья, собравшаяся вокруг самовара, бревенчатые варницы и, конечно, лошадка, запряжённая в телегу.

Алексей Уткин

Медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но всё же Усолье оживает. В Палатах Строгановых работает две новые экспозиции: одна посвящена архитектуре и изразцам строгановскх времён, вторая — хранителям и реставраторам, которые спасали и сохраняли город-остров, в том числе легендарному архитектору из школы Баухауса Филиппу Тольцинеру.

Мечта проектного офиса «Усолье Строгановское» — реставрация комплекса Нижних соляных промыслов: там сохранилось 10 каменных строений из 12 когда-то существовавших. Это единственный в России каменный архитектурный ансамбль соляных промыслов, существующий по сей день.

Ну, а пока о реставрации реальных усольских строений лишь мечтается, туристы могут купить в музее-заповеднике необычный сувенир — керамическую модель какого-либо усольского здания — и начать собирать своё собственное маленькое Усолье.

Алексей Уткин

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.