Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской художественной галерее состоялась презентация альбома-каталога коллекции фарфора Книга стала началом новой издательской программы Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В необъятной коллекции Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) собрание фарфора — одно из самых интересных и «раскрученных». За последние годы было проведено несколько тематических выставок; кроме прочих, в 2020 году состоялась выставка, которая называлась «Наследие императоров» (0+). Так же называется и роскошный альбом-каталог, который был презентован галереей 17 сентября. Именно каталог коллекции фарфора начинает новую большую издательскую программу, которую галерея разработала совместно с краевым минкультом.

В чём причина такого выбора? Казалось бы, фарфор — не самый очевидный предмет для активного «опубличивания», если речь идёт о сокровищах Пермской галереи: есть более пермские и более уникальные разделы в этой коллекции. Однако именно фарфор популярен у серьёзных коллекционеров, он рассматривается как предмет престижа и надёжное средство инвестиций в искусство, соответственно, качественный и полный каталог вызовет интерес и у профессионалов, и у любителей. Коллекционирование фарфора — хобби с большой историей, его популярность исчисляется десятилетиями, а то и столетиями, и в пермской фарфоровой коллекции есть предметы, которые побывали в очень уважаемых руках. Истории их появления в Пермской галерее так и просятся в художественную литературу. Кроме того, пермская фарфоровая коллекция интересна сама по себе: здесь есть уникальные предметы, встречающиеся в единичных экземплярах, а есть аналоги столь же редких предметов, хранящихся в столичных музеях.

Все эти аспекты альбом-каталог «Наследие императоров» затрагивает очень подробно. Большие и ёмкие тексты — его несомненное достоинство: подробное описание предмета с указанием всех «особых примет» конкретного экземпляра; пометки о том, откуда он поступил в Пермскую галерею, в каких выставках участвовал, в каких публикациях описан; история создания с указанием мануфактуры и автора. Столь же подробны и иллюстрации: каждый предмет запечатлён фотографом Евгением Заровнянных с нескольких ракурсов, отдельными кадрами выделены детали. Обширные приложения: марки Императорского фарфорового завода — с факсимиле всех вариантов, а также биографии художников, работавших с фарфором, и библиографии тематических изданий. Не менее важны и предисловия, написанные автором каталога — заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Пермской галереи Александрой Пестовой, где рассказывается об истории коллекции фарфора ПГХГ в целом.

Книга называется «Наследие императоров», и этот заголовок задал временные рамки и рубрикацию: в книге ничего не говорится о фарфоре советского времени, в том числе о знаменитом агитационном фарфоре, речь идёт лишь об изделиях Императорского завода, и разделы каталога — это эпохи, связанные с правлением российских монархов от Елизаветы Петровны до Николая Второго: при каждом из царей фарфор приобретал какие-то стилистические особенности. Внимательный читатель каталога станет знатоком стилей декоративно-прикладного искусства от барокко и классицизма до модерна и легко сможет щеголять словечками вроде «рокайль» или «неорококо».

На презентации книги в галерее подробно рассказали о работе над макетом, в частности, о том, как художница Елизавета Талавира выбирала цветовую палитру издания. Словом, коллектив галереи вместе с приглашёнными авторами подготовил отличное издание. Его материальное воплощение оказалось не столь безупречным. Тендер на тиражирование неожиданно выиграла типография из Белгородской области, которая печатала книгу буквально под бомбами. Сам по себе этот факт вызывает сочувствие и уважение, но результат, увы, не так хорош, как хотелось бы: чёткость и цветопередача оставляют желать лучшего, не говоря уже о переплёте.

Тем не менее, нет никаких сомнений, что книга будет пользоваться спросом, да, собственно, уже пользуется: сразу после презентации выстроилась небольшая очередь из покупателей. По традиции, библиотеки и музеи Пермского края получат по своему экземпляру новой книги бесплатно.

По словам директора галереи Юлии Тавризян, новая издательская программа, первым детищем которой стало «Наследие императоров», — один из элементов подготовки галереи к переезду в новое здание: учреждение переходит на новый уровень работы, его коллекция должна быть максимально хорошо представлена во всех медиа. Кроме того, в новом здании будет работать большой музейный магазин, который надо наполнять. Программа публикаций расписана до 2030 года включительно, планируется издавать по три книги в год, в том числе ежегодно одну книгу для детей. В нынешнем году выйдет ещё два издания, и оба — о пермской деревянной скульптуре, для взрослых и для детей.

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