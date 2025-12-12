Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Чердынском музее открылась экспозиция об истории древней Пармы Это первая постоянная выставка в Новом музейном пространстве Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Чердынском краеведческом музее 13 декабря открылась новая экспозиция «Хроники Чердыни. Время Пармы» (0+). Это первая постоянная экспозиция в «Новом музейном пространстве» по адресу: ул. Юргановская, 58.

Особенность новой выставки — мультидисциплинарность: для рассказа об истории Чердынской земли использованы находки геологов, палеонтологов и археологов, исторические артефакты и произведения искусства.

Министерство культуры Пермского края

Путешествие в прошлое проходит через четыре зала на втором этаже. В первом — доисторические времена, когда на территории нынешнего Прикамья плескалось тёплое Пермское море.

Зал № 2 посвящён культуре древних пермяков, их верованиям, ремёслам и образу жизни. Здесь представлены артефакты родановской археологической культуры, изделия из кости и бронзы, в том числе предметы пермского звериного стиля.

Министерство культуры Пермского края

Зал № 3 рассказывает об эпохе русской колонизации, крещения Перми Великой и становления Чердыни как укреплённого города-крепости на «государевой дороге в Сибирь». Здесь можно много узнать об истории Чердынского кремля и древних храмов.

Среди ключевых объектов — воссозданные костюмы жителей Пармы в разные эпохи.

Завершает экспозицию мультимедийный зал со сменным контентом.

Министерство культуры Пермского края

Ключевой, сюжетообразующей темой новой экспозиции стала Парма. Лес выступает здесь как связующее звено эпох, свидетель истории и основа жизни. Дизайн выставки выполнен с использованием дерева и тёмных красок, с элементами пермского звериного стиля и арт-объектами из дерева.

Экспозиция сочетает фундаментальность и зрелищность: уникальные экспонаты — для специалистов и интерактивные инсталляции — для семей с детьми.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова одной из первых увидела новое музейное пространство и рассказала о нём в своём телеграм-канале.

На событие откликнулся и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин:

«Сегодня в Чердыни открыли первую часть стационарной экспозиции, посвященной древнейшей истории города — от первых поселений на берегах Колвы и Вишеры до укоренения города в составе Русского государства, — пишет он в своих пабликах. — Выставка уникальная — четыре зала и более 700 экспонатов, многие из которых представлены впервые… Лично много раз был в Чердынском музее. Знаю, как сильно его работники горят своим делом. Коллективу спасибо за труд и сохранение нашей истории!»

Здание нового музейного пространства — объект культурного наследия, бывшее мужское приходское училище, построенное в 1888 году по проекту выдающегося инженера и архитектора Павла Рудавского. В 2020 году здание было передано музею, после чего оно два года реставрировалось, а с 2022 года в нём размещались временные выставки.

Строительство новой постоянной экспозиции проходило с 15 сентября.

На первом этаже здания открылись обновлённая касса и сувенирный магазин.

Чердынский краеведческий музей переживает радикальное обновление после того, как в конце 2021 года был передан с муниципального уровня в ведение Министерства культуры Пермского края. Сейчас музей работает в пяти зданиях в Чердыни и Ныробе, все они — объекты культурного наследия.

В этом году началось радикальное обновление ещё одной важной для Пермского края музейной экспозиции — в Кудымкаре. Эта работа продолжится в 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.