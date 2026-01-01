Реконструкцией участка шоссе Космонавтов в Перми займётся «Уралмостострой» Компания выполнит работы за 4,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ремонт шоссе Космонавтов

Константин Долгановский

В Перми определили подрядчика для выполнения реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку. Как сообщает «Рифей», победителем стала пермская компания — АО «Уралмостострой».

АО оказалось единственным участником аукциона. Заявка была признана соответствующей условиям конкурсной документации. С компанией будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене — 4,1 млрд руб.

Как сообщалось ранее, подрядчик должен отремонтировать дорогу, построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской, установить светофоры и видеокамеры. Все работы необходимо завершить до 14 декабря 2028 года.

Компания «Уралмостострой» является одним из крупнейших подрядчиков в Прикамье. В данный момент также выступает генподрядчиком по модернизации аэропортового комплекса Большое Савино и реконструкции старого моста через Чусовую в Перми.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.