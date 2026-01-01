Власти готовы выделить более 4 млрд рублей на реконструкцию шоссе Космонавтов Работы планируется завершить в декабре 2028 года

ремонт шоссе Космонавтов

Константин Долгановский

В Перми объявлен конкурс на выполнение первого этапа реконструкции участка шоссе Космонавтов — от ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку. В проект включено строительство современной транспортной развязки на пересечении с ул. Промышленной и Оверятской. Аукцион объявило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Максимальная цена контракта составляет 4,1 млрд руб.

Согласно техническому заданию, в рамках контракта необходимо уложить новое дорожное покрытие, установить парапетное ограждение, построить двухуровневую транспортную развязку и проложить новую сеть дождевой канализации. Также подрядчик должен оборудовать перекрёстки светофорами, видеокамерами и системами фотофиксации нарушений ПДД.

Итоги конкурса подведут 5 мая.

Работы планируется начать 25 мая этого года, а завершить — 14 декабря 2028-го.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.