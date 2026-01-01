В пермском аэропорту началась реконструкция инфраструктуры для запуска телетрапов Аэропорт будет функционировать в штатном режиме

Константин Долгановский

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проектно-сметную документацию по модернизации аэропортового комплекса Большое Савино в Перми.

Предусмотрен комплекс работ по полному обновлению перрона, рулежных дорожек и подъездных путей к взлётно-посадочной полосе. Параллельно будет заменена система водоотведения, полностью реконструировано освещение, установлено современное светосигнальное оборудование, а также модернизированы внутренние коммуникационные сети аэропорта.

По завершении работ повысится уровень безопасности полётов, увеличится пропускная способность терминала и скорость обслуживания пассажиров и воздушных судов. Это создаст предпосылки для расширения географии рейсов, в том числе за счёт запуска новых международных направлений. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Как сообщили в краевом министерстве транспорта изданию «Текст», подрядная организация уже приступила к работам на объекте. В настоящее время техника демонтирует старые бетонные покрытия и снимает верхний слой аэродромного полотна. Генеральным подрядчиком выступает компания «Уралмостострой». Согласно условиям контракта, все работы — включая ремонт перрона, рулежных дорожек и инженерных сетей — должны быть завершены до 30 сентября.

После ввода обновлённой инфраструктуры в эксплуатацию начнут функционировать телетрапы, что дополнительно упростит и ускорит посадку и высадку пассажиров.

