К концу 2026 года техготовность всех работ на Чусовском мосту в Прикамье составит 81% Полная готовность ожидается в июле 2027 года

Правительство Пермского края

Техническая готовность строительства Чусовского моста к концу года составит 81%, сообщил Александр Соломатин, руководитель Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края на заседании краевого правительства.

Проект включает несколько этапов. На данный момент завершено строительство нового моста, который расположен параллельно старому, а также две транспортные развязки в районе улиц Цимлянской и Корсуньской. Продолжаются работы по обустройству подъездных путей и реконструкции старого моста.

Соломатин доложил губернатору Дмитрию Махонину о текущих итогах и планах. В 2024 году генподрядчиком стало краевое предприятие «Дом 59». К концу 2025 года техготовность составила 45,8%. Реконструкция старого моста ведётся силами местных подрядчиков: АО «Уралмостострой» занимается реконструкцией, ООО «АБЗ-1» курирует дорожные работы, а ООО «ТехДорГрупп» устанавливает шумозащитные экраны и надземный пешеходный переход. Полная готовность ожидается в июле 2027 года.

На старом мосту трудятся 110 человек, с увеличением до 150-170 в мае. Мост состоит из 13 пролётов: четыре из сталежелезобетона длиной 336 метров и девять цельнометаллических длиной 1164 метра. В настоящее время идет демонтаж первых четырех пролетов и усиление конструкций, уже размещено 77% необходимого металла.

Ведётся подготовка к подъёму пролётного строения для выравнивания его по высоте с новым мостом. Завершено строительство нечётного пути путепровода на перегоне Левшино — Голованово, начаты работы на четном пути. Все работы на ж/д путепроводе должны завершиться в июле 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.