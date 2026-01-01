Стоимость ресторана «Жёлтая лисица» в Перми снизили на 30% Продажа связана с переездом владельца

В Перми владелец выставленного на продажу ресторана «Жёлтая лисица» снизил стоимость на 30%. Согласно данным сайта объявлений, готовый бизнес теперь предлагают приобрести за 7 млн руб.

Как отмечается в публикации, причиной реализации актива стал переезд собственника в другой город. По его мнению, в процесс ведения бизнеса необходимо быть включённым лично.

Напомним, в апреле гастроугол «Жёлтая лисица» (ул. Сибирская, 53) выставили на продажу за 10 млн руб. Как указано в объявлении, бизнес работает два года. В заведении есть два зала общей площадью 168 кв. м на 50 посадочных мест. Средняя выручка составляет 2,4 млн руб. в месяц.

Вместе с заведением передаётся юридическое лицо, товарный знак, право аренды по переуступке, лицензии и разрешения. Из материальных активов — оборудование, мебель, посуда, интерьерное наполнение.

