В центре Перми продают ресторан «Жёлтая лисица» Цена объекта — 10 млн рублей

Фото: Авито

В центре Перми продают ресторан «Жёлтая лисица» (ул. Сибирская, 53). Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Как говорится в объявлении, ресторанный бизнес работает два года, имеет лояльную аудиторию, не требует вложений в ремонт помещения и оборудование. В заведении есть два зала, кухня расположена на двух уровнях, укомплектована.

«Подходит для проведения банкетов, свадеб, гастроужинов, бизнес-обедов, корпоративных мероприятий, а также для участия в фестивалях и выездных проектах», — отмечает владелица.

Цена объекта — 10 млн руб. Вместе с заведением передается юридическое лицо, товарный знак, право аренды по переуступке, лицензии и разрешения. Из материальных активов новому собственнику предоставят кухонное оборудование, мебель, посуду, технику, интерьерное наполнение. Из нематериальных активов — аккаунты в социальных сетях, клиентскую базу, базу поставщиков, систему автоматизации, маркетинговые наработки.

О причинах продажи ресторана не сообщается.

