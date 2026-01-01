В центре Перми продают ресторан «Жёлтая лисица»
Цена объекта — 10 млн рублей
В центре Перми продают ресторан «Жёлтая лисица» (ул. Сибирская, 53). Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».
Как говорится в объявлении, ресторанный бизнес работает два года, имеет лояльную аудиторию, не требует вложений в ремонт помещения и оборудование. В заведении есть два зала, кухня расположена на двух уровнях, укомплектована.
«Подходит для проведения банкетов, свадеб, гастроужинов, бизнес-обедов, корпоративных мероприятий, а также для участия в фестивалях и выездных проектах», — отмечает владелица.
Цена объекта — 10 млн руб. Вместе с заведением передается юридическое лицо, товарный знак, право аренды по переуступке, лицензии и разрешения. Из материальных активов новому собственнику предоставят кухонное оборудование, мебель, посуду, технику, интерьерное наполнение. Из нематериальных активов — аккаунты в социальных сетях, клиентскую базу, базу поставщиков, систему автоматизации, маркетинговые наработки.
О причинах продажи ресторана не сообщается.
