В Перми торжественно открыли новое здание Свердловского районного суда Оно находится по улице Куйбышева, 111в

В Перми состоялось официальное открытие нового здания Свердловского районного суда (ул. Куйбышева, 111в). Это событие стало значимым этапом в развитии судебной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Свердловский районный суд считается одним из крупнейших в России: ежегодно здесь рассматривается свыше 22 тыс. дел. Высокая нагрузка требует не только профессионализма сотрудников, но и современных условий для работы.

Во время открытия нового здания председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин отметил, что долгие годы судьи были вынуждены работать в стеснённых условиях, и теперь, благодаря переезду, созданы все предпосылки для эффективной и комфортной деятельности.

Площадь шестиэтажного здания составляет более 6 тыс. кв. м. В нём 14 современных залов, оборудованных системой видеоконференцсвязи.

Также там просторные холлы, информационные табло и современные системы кондиционирования.

Как ранее писал «Новый компаньон», процесс переезда будет проходить с 24 апреля по 12 мая. Первой, с 24 апреля, в новое помещение переедет административная коллегия, а с 27 по 30 апреля — остальные структурные подразделения. В мае по ул. Куйбышева, 111в заработает приёмная суда, а до 12 мая завершится переезд гражданской и уголовной коллегий. Новое шестиэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м оснащено современными залами заседаний, системами безопасности и кондиционирования, что обеспечит комфортные условия для судей, участников процессов и посетителей.

Ранее суд располагался в трёхэтажном здании по ул. Героев Хасана, 6. Решение о строительстве нового объекта было принято в 2019 году, а летом 2024 года пермская компания ООО «Строитель» получила контракт на возведение здания за 636,2 млн руб. Весной 2025 года был определён подрядчик для второго этапа работ стоимостью 279,3 млн руб.

Переезд в новое здание позволит повысить эффективность работы суда и улучшить условия для всех участников судебных процессов.

