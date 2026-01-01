Алина Наумова Закрытие фестиваля «Арабеск», хор и гастропикник Афиша уикенда с 24 по 26 апреля

Фестиваль джазовых саксофонистов — это проект Дениса Давыдова, объединяющий лучших мастеров джазового саксофона из разных городов России. Среди участников фестиваля: Денис Давыдов (Екатеринбург), Лев Сбежнев (Москва) и Фёдор Нургалеев (Москва), а также Сергей Шеин, Егор Дёмин, Константин Березин и Михаил Никитин.

В рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» в эти выходные запланировано проведение двух молодёжных фестивалей. Так, в пятницу 24 апреля всех желающих жителей и гостей Чернушки, которая нынче отмечает 60-лет (в 1966 году рабочий посёлок нефтяников на юге Пермской области получил статус города), приглашают отправиться в увлекательное путешествие по «чёрным-чёрным» улицам и «чёрным-чёрным» площадям, наполненным тайнами и легендами – в автоквест «Волшебники города Че». 26 апреля в Кунгуре ждут поклонники косплея, комиксов, аниме, кино, сериалов, компьютерных игр, фотографов, вокалистов и сover-групп на фестиваль современной молодёжной культуры «КунгурКон». Участников ждут настольные игры, квесты, ярмарка, квизы, тематические мастер-классы, киберспорт и конкурсная программа. Подробности – на сайте организаторов.

Выставка объединила работы художников, сотрудничавших с театрами региона. «Закулисье» позволяет взглянуть на работу сценографа более пристально, лишив её той среды, в которой и для которой она возникала — театра. Картонные и цифровые макеты костюмов и спектаклей, рисованные эскизы вне театрального контекста могут быть восприняты в своём первоначальном «дотеатральном» контексте — в контексте живописи. На выставке собраны эскизы к спектаклям театров Перми и Пермского края: Пермского театра оперы и балета, Березниковского драматического театра, Коми-Пермяцкого национального драматического театра, Театра-Театра, Пермского театра кукол, ТЮЗа, Театра «У Моста», Театра «Балет Евгения Панфилова» и Лысьвенского театра драмы им. А. Савина. В экспозиции представлено более 80 эскизов к спектаклям, костюмы и макеты сценографий театральных постановок, большинство из которых зритель увидит впервые.

Студенты совместного курса Института современного искусства (Москва) и Пермского академического Театра-Театра «Артист музыкального театра» примут участие в конкурсной программе фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену». Событие впервые пройдёт в Перми с 22 по 25 апреля. 24 апреля в 19:00 на фестивале студенты совместного курса ИСИ и Пермского академического Театра-Театра покажут спектакль «Последние» (16+) по одноимённой пьесе Максима Горького. До этого зрители могли видеть лишь эскиз постановки на Всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Также 24 апреля в 13:00 состоится показ спектаклей «Не покидай меня» (12+), а 25 апреля в 15:00 — «Клятвенные девы» (16+), в 18:00 пройдёт торжественное закрытие фестиваля (6+).

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, впервые состоявшийся в 1988 году. За время существования конкурса более 900 молодых артистов балета и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и стран зарубежья приняли в нём участие. В 2026 году конкурс проходит с 15 по 26 апреля, на него поступило 354 анкеты от артистов и хореографов из 14 стран – России, Австралии, Бразилии, Франции, США, Японии, Италии, Турции, Монголии и др. Закрытие конкурса (6+) состоится 25 апреля, в этот день пройдёт церемония награждения и станут известны имена лауреатов. 26 апреля запланирован гала-концерт (12+), в котором примут участие лауреаты – они исполнят конкурсные номера классической и современной хореографии.

В пермском Историческом парке «Россия – Моя история» 25 и 26 апреля состоятся показы фильмов конкурсной программы VI Международного фестиваля правильного кино (Москва). В программе: 25 апреля в 15.00 – мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (6+) режиссёра Андрея Ланшакова; в 16.00 – документальный фильм «Мой Померанцев» (12+) режиссёра Игоря Пискунова (Казахстан); 26 апреля в 12.00 – художественный фильм «Я приду» (12+) режиссёра Булата Сабитова; в 15:00 – документальный фильм «Фронт Цэгмид – символ дружбы» (6+) режиссёра Олега Юмова; в 16.00 – документальный фильм «Память, дорогая сердцу» (12+) режиссёра Ирины Яновской.

Хор Triumphus Vox — новый голос Частной филармонии «Триумф», созданный под руководством дирижера-хормейстера Анастасии Гуляевой. Рожденный из любви к музыке, глубине звучания и силе живого человеческого голоса, коллектив объединяет артистов, для которых хор стал настоящим творческим призванием. 25 и 26 апреля на «Заводе Шпагина» состоится долгожданная презентация хора — масштабное музыкально-театральное событие с участием более 150 артистов: большой сводный хор, хор мальчиков и юношей Cantus и приглашённые инструменталисты. Дом музыки, известный публике по проектам Теодора Курентзиса, становится отправной площадкой для новой главы пермской музыкальной истории, в которой Хор «Триумфа» звучит как её вдохновенный голос.

В это воскресенье состоится гастропикник во дворике ресторана «Особняк» от команды «МАЙАМИ». С 13:00 до 19:00 гостей будет кормить «Особняк», MoreMore, «Опера лаундж», «Офис паб», «Шаверма хаус» и «Кисмараули». За музыку будут отвечать диджеи и группа «Здесь и сейчас». В программе – пивное казино, «Крестики-пончики» и другое. Ожидается, что серия гастрособытий во двориках пройдет в течение всего теплого периода.

«Дневная красавица» — один из самых известных фильмов Луиса Бунюэля, мастера тонкого психологического кино. Картина получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 1967 году. Исполнительница главной роли Катрин Денев была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль. Актриса создала образ, вошедший в историю кинематографа как символ загадочности и внутреннего бунта. Сюжет разворачивается вокруг молодой и внешне безупречной Северины — жены успешного врача, которая не может найти эмоциональную близость в браке. По ту сторону буржуазной жизни, о которой другие могут только мечтать, скрываются желания, которые Северина не может воплотить в силу своего статуса примерной жены. В попытке прикоснуться к собственной свободе она начинает вести двойную жизнь под именем «Дневная красавица».

Актриса Театра-Театра Анастасия Демьянец приглашает зрителей на свой квартирник в пространстве «Свет»: ожидается камерная атмосфера, разговоры по душам. Этот вечер – отдушина для тех, кто устал от постоянного бега и хочет немного выдохнуть. В этот вечер Анастасия Демьянец поделится честными историями о театре и жизни. Важной частью квартирника станут авторские стихотворения Анастасии и любимые многими песни в её исполнении. А ещё обязательно будут специальные гостьи, актрисы ТТ Люся Прохоренко и Владислава Костылева, – зрителей ждёт ещё больше поэзии и музыки.

Три месяца участники под руководством кураторов исследовали и систематизировали семейные архивы, осваивали драматургические структуры и учились писать монопьесы, основанные на истории своей семьи. В 15:00 - отделение первое: Ирина Филиппова «Нулевой километр»; Александр Королев «Отчества у меня нет»; Марина Иванова «Я – тарелочница»; Альбина Котегова «Неисчезающие женщины»; Светлана Соловарова «Снимки из конверта»; Ирина Воронова «Почему я не слышала тебя, папа?»; Екатерина Порсева «На пяти метрах». В 16:30 - Ольга Хорошенина «Это место на земле есть»; Наталья Максимова «Наташа-82»; Наталья Зиннеман «Наташа в северной короне»; Надежда Сасунова «Своих не бросаем»; Ксения Фролова «Рождение сверхновой, или Мир есть любовь»; Анастасия Илензеер «Такое разное детство»; Надежда Шивцева «Бабушка. Анкета». Куратор – драматург Елена Растянис.

