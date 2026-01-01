Свердловский районный суд Перми сообщил дату переезда в новое здание Торжественное открытие состоится 24 апреля

Свердловский районный суд Перми сообщил о датах переезда в новое здание по ул. Куйбышева, 111в. Как сообщается в соцсетях суда, торжественное открытие объекта запланировано на 24 апреля. После этого подразделения будут переезжать по новому адресу поэтапно.

«Переезд Свердловского районного суда Перми на ул. Куйбышева, 111в будет осуществляться поэтапно с 24 апреля по 12 мая 2026 года. Просьба учесть данные обстоятельства при планировании посещения», — сообщается в объявлении.

Административная коллегия начнёт работу в новом здании с 24 апреля, структурные подразделения переедут 27-30 апреля. В мае, с 4-го числа, на ул. Куйбышева начнёт работу приёмная суда, а до 12 мая окончательный переезд осуществят гражданская и уголовная коллегия.

Свердловский районный суд пока располагается в трёхэтажном задании по ул. Героев Хасана, 6. В 2019 году стало известно, что новое здание для него будет построено рядом со зданием строительного факультета ПНИПУ на ул. Куйбышева.

Летом 2024 года пермская компания ООО «Строитель» согласилась возвести шестиэтажный объект на земельном участке площадью 6,2 тыс. кв. м за 636,2 млн руб. Весной 2025-го был выбран подрядчик для выполнения работ второго этапа за 279,3 млн руб.

