На строительство здания Свердловского районного суда Перми потратят ещё 279 млн рублей Речь идёт о втором этапе проекта Поделиться Твитнуть

Управление Судебного департамента в Пермском крае вновь выставило на торги проект по возведению здания для Свердловского районного суда Перми. Об этом сообщает ТК «Рифей».

Ранее, в прошлом году, уже проводился аналогичный аукцион на строительство шестиэтажного здания по ул. Куйбышева. Тогда победителем стало ООО «Строитель», с которым был заключён контракт на сумму 636,2 млн руб. Согласно условиям, завершение строительства запланировано к 1 мая 2025 года.

В текущем году Управление объявило о проведении ещё одного аукциона, связанного со строительством этого же здания суда. Начальная стоимость контракта определена в размере 279,3 млн руб., а договор с выбранным подрядчиком заключат до 1 декабря 2025 года. Согласно аукционной документации, речь идёт о втором этапе строительных работ.

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