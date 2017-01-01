Свердловский районный суд Перми переедет на ул. Куйбышева

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На месте зарослей планируется строительство здания суда

Фото: Yandex.ru

Новое здание Свердловского районного суда Перми будет построено за зданием на Куйбышева, 109 (здание строительного факультета ПНИПУ). С таким заявлением в городскую комиссию по землепользованию и застройке обратилось управление судебного департамента Пермского края.

Обращение было рассмотрено комиссией 4 апреля. Как пояснили на заседании, сейчас территория «южнее здания по ул. Куйбышева, 109» относится к зоне ТОП-1 (территория общего пользования), но фактически не используется.

Как отметил председатель комиссии, первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, эта территория (площадью 6,2 тыс. кв. м) была совместно выбрана с представителями судебного департамента.

«Мы долго определяли место для суда, но в городе мало свободных участков такой площади. Представители департамента удовлетворены выбранным вариантом», — отметил Виктор Агеев.

Для юридического обоснования строительства заявитель предлагает перевести территорию из ТОП-1 в Ц-1 (зона общегородского делового центра). Большинством голосов вопрос о смене зонирования отправлен на публичные слушания.

Отметим, Свердловский районный суд сейчас располагается в задании на Героев Хасана, 6. В 2017 году было объявлено, что суд переедет в здание почти вековой постройки по адресу: пер. Тополевый, 8, где ранее размещался ДОСААФ.