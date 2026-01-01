Концерт армянской музыки, лекция кинокритика и мастер-класс «Бойкая набойка» Афиша на неделю с 20 по 26 апреля

Концерт французской камерной музыки для флейты и фортепиано в рамках проекта «Педагогическая филармония». Концерт пронизан парижским обаянием, таинством и мистикой, утончённой лирикой и лёгкой иронией сквозь пелену меланхолии. Звучные краски и всплески энергии музыки французских композиторов конца 19 века — начала 20 века: Жюля Муке, Франсиса Пуленка, Анри Дютийё, Оливье Мессиана. Код концерта: остроумие и вера, перфекционизм, неоклассицизм, импрессионизм и ритм. Исполнители: Сергей Разумов (флейта); Алексей Сучков (фортепиано).

Ноктюрны Шопена — это музыка, которая словно соткана из полутонов, дыхания и интимной исповеди. В программе «Фортепиано гала» (Piano Gala) они предстанут в исполнении Анны Цыбулёвой. Пианистка выступает на сценах уровня Wigmore Hall, Tonhalle и Concertgebouw, сотрудничает с ведущими оркестрами мира: Лондонским симфоническим, оркестром Мариинского театра, Национальным филармоническим оркестром России, Токийским филармоническим и Симфоническим оркестром Сингапура. Её интерпретации отличает редкая глубина и безупречный вкус — качества, которые высоко ценят в самых требовательных музыкальных столицах.

В программе классические джазовые, фанк и соул композиции в оригинальной интерпретации участников трио, а также авторские произведения Даниила Крамера и Антона Горбунова. Исполнители: Даниил Крамер (фортепиано); Антон Горбунов (бас-гитара); Алексей Баев (ударные).

Концертная программа посвящена 135-летию крупнейшего композитора XX века Сергея Прокофьева. В программе вечера — Сергей Прокофьев, Концерт № 2 для скрипки с оркестром соль минор, соч. 63 Симфония № 4 до мажор, соч. 47 / 112. Концертную программу представит Симфонический оркестр Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Ткаченко, номинанта российской театральной премии «Золотая Маска». Солист — скрипач Гайк Казазян, лауреат престижных российских и международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

В фокусе интереса — современное состояние русского разговорного языка, региональная специфика и её взаимодействие с другими контекстами. Участники узнают, кто употребляет эти слова и при каких условиях, какие из них совсем не понимают москвичи, а какие даже используют, и какие регионы говорят с Ижевском на одном разговорном языке. Зин выполнен в эстетике квазивузовской методики, иллюстрирующей опросы жителей Ижевска и Московской области.

В частной филармонии состоится концерт вокального квартета Lillà из Еревана. Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием в Армению — к её древним напевам, гибкому многоголосию и теплому звучанию национальных инструментов. В исполнении квартета прозвучат духовные песнопения XVI века, армянские народные песни в обработке Комитаса, сочинения Саята-Новы, Эдгара Ованнисяна и других выдающихся армянских композиторов. Особую атмосферу вечеру придадут национальные инструменты — дудук и сантур. Дата концерта — 24 апреля — выбрана неслучайно. Именно в этот день по всему миру вспоминают жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи, одной из самых трагических страниц в истории армянского народа. Концерт станет музыкальным посвящением стойкости, вере, культурной памяти и несломленному духу народа.

Пермская синематека открывает новый сезон «Понимаем кино» — просветительского и образовательного проекта, посвященного разговору о кинематографе как языке и культурном явлении. В новом сезоне проект продолжает исследовать кино через лекции, показы и обсуждения, предлагая новые темы, имена и форматы. Первая лекция будет посвящена творчеству Ларса фон Триера — одного из самых противоречивых авторов европейского кино конца XX — начала XXI века. Его фильмы неизменно вызывают споры, сочетая радикальную форму с исследованием границ эмпатии, веры и свободы. Кинокритик Тимур Алиев рассмотрит ключевые этапы его карьеры — от манифеста Догма 95 до поздних работ, в которых радикальная форма сочетается с философским исследованием насилия, веры и свободы. Лекция состоится в Зале Знаний, который располагается на втором этаже.

Геолог и краевед Владислав Тимофеев расскажет об истории образования хохловского холма, почему этот холм такой высокий, где в «Хохловке» можно увидеть горные породы, которым 270 миллионов лет. Участники экскурсии увидят карстовые воронки, узнают, как связано пермское море, гипсы на противоположном берегу залива и солеваренный комплекс. Геологическая экскурсия будет полезна детям школьного возраста. В её основу положен краеведческий принцип — экскурсанты разберутся, как связана добыча полезных ископаемых и производства нашего региона, и на исторических примерах узнают, как работал Хохловский металлургический завод и Усть-Боровской солеваренный завод.

Хор Triumphus Vox — новый голос Частной филармонии «Триумф», созданный под руководством дирижера-хормейстера Анастасии Гуляевой. Рожденный из любви к музыке, глубине звучания и силе живого человеческого голоса, коллектив объединяет артистов, для которых хор стал настоящим творческим призванием. 25 и 26 апреля на «Заводе Шпагина» состоится долгожданная презентация хора — масштабное музыкально-театральное событие с участием более 150 артистов: большой сводный хор, хор мальчиков и юношей Cantus и приглашённые инструменталисты. Дом музыки, известный публике по проектам Теодора Курентзиса, становится отправной площадкой для новой главы пермской музыкальной истории, в которой Хор «Триумфа» звучит как её вдохновенный голос.

Верховая набойка — самобытное народное искусство Прикамья, вид народной росписи по ткани, отличающийся яркими красками, выразительными растительными мотивами и геометрическими элементами. Этот промысел передавался из поколения в поколение и сегодня продолжает радовать своей красотой и неповторимостью. На мастер-классе гости смогут познакомиться с секретами старинного промысла, а также своими руками создать стильную косынку. Неважно, есть ли у вас опыт в рисовании, главное − желание творить.

Выставка керамических изделий семьи Канюковых приурочена к 70-летию Канюкова Ивана Ивановича, Народного мастера Пермского края. Главу семьи, Ивана Ивановича, называют основоположником современной коми-пермяцкой глиняной игрушки и новых гончарных технологий, возродившим почти исчезнувшее на территории Коми-Пермяцкого округа гончарное ремесло. На выставке представлены глиняные фигурки людей и зверей, посуда, декоративное решение которых напоминает о пермском зверином стиле, о деревянной скульптуре и о таинственных узорах вышивки на коми-пермяцких поясах. Изюминка экспозиции — серия керамических пар в костюмах разных народов России. Посетители также смогут увидеть работы детей юбиляра, уже состоявшихся самостоятельных художников.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.