Строительством нового здания Свердловского суда займётся пермская компания Поделиться Твитнуть

Подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по строительству здания для размещения Свердловского районного суда Перми. Оно должно появиться на земельном участке площадью 6,2 тыс. кв. м по ул. Куйбышева, 111. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 636,9 млн руб. Победителем стала пермская компания — ООО «Строитель», которая согласилась выполнить все работы за 636,2 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Подрядчику предстоит выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Синай», до 1 декабря 2024 года. Исполнитель обязан построить шестиэтажное здание для размещения 30 судей.

По данным портала «Чекко», пермское ООО «Строитель» зарегистрировано в 2015 году. Учредителями являются Алексей Котельников (51%-ная доля), Александр Кокорин (29,5%) и Ольга Дикая (19,5%). Контракт на строительство здания Свердловского районного суда в портфеле компании стал самым крупным. До этого у ООО небольшой опыт работы по госконтрактам.

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