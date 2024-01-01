На строительство нового здания Свердловского суда Перми могут потратить 636 млн рублей Окончание работ планируется в декабре Поделиться Твитнуть

Управлением судебного департамента в Пермском крае объявлен открытый конкурс на выполнение работ по строительству здания для размещения Свердловского районного суда Перми. Оно должно появиться на земельном участке площадью 6,2 тыс. кв. м по ул. Куйбышева, 111. Начальная (максимальная) цена контракта — 636 984 470 руб.

Подрядчика должны назвать в конце мая. Ему предстоит выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Синай», до 1 декабря 2024 года.

Исполнитель обязан построить шестиэтажное здание для размещения 30 судей.

Ранее сообщалось, что в Перми определился подрядчик по строительству в микрорайоне ДКЖ многофункциональной спортивной арены. Контракт будет заключён с ООО «Максигрупп» на сумму 19,4 млрд руб. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить все работы в течение 40 месяцев с даты подписания документа.

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