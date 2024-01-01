Строительством спортивной арены в Перми займётся ООО «Максигрупп» С компанией подпишут контракт по начальной цене — 19,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

АО "Фонд развития Пермского края"

В Перми определился подрядчик по строительству в микрорайоне ДКЖ многофункциональной спортивной арены. Информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком объекта является ООО «Пермь-Арена». В протоколе от 6 мая сказано, что была подана всего одна заявка. Поэтому конкурсная комиссия приняла решение признать закупку несостоявшейся и заключить контракт с единственным участником по начальной (максимальной) цене — 19 437 469 968,42 руб.

Как уточнили в ФРПК (управляет ООО «Пермь-Арена»), контракт будет заключён с ООО «Максигрупп».

"Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика и входит в Группу «ТЭН», одним из направлений деятельности которой являются девелопмент коммерческой и жилой недвижимости, включающий в себя полный цикл работ. За 30 лет работы «ТЭН» возвела больше 20 объектов недвижимости в Москве и Московской области. Крупнейшими её проектами являются ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея, реализованные при поддержке Президента РФ, Правительства Москвы и Федерации хоккея РФ, а также объекты коммерческой недвижимости в столице", - добавили в Фонде развития Пермского края.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан будет выполнить все работы в течение 40 месяцев с даты подписания документа.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена». Соответствующее соглашение правительство Пермского края подписало с «Пермь-Арена» в феврале 2023 года. В июне было объявлено о закупке на выполнение работ по строительству объекта, однако закупку признали несостоявшейся — на аукцион не было подано ни одной заявки.

В декабре компания вновь объявила аукцион на проведение работ, но затем приняла решение об его отмене в связи с изменением ключевой ставки.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Спортивный комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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